Aylar sonra Sapanca Gölü'nde görüldü! 4 santim yükseldi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), kuraklıkla mücadele eden Sapanca Gölü için sevindirici gelişmeyi paylaştı. Tarihinin en düşük seviyelerine yaklaşan Sapanca Gölü, cumartesi sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağışın ardından 4 santimlik artış yaşayarak 29.43 metreye yükseldi. Son yükselişini Nisan ayında yaşayan ve kurak geçen yaz ayı ile birlikte sürekli su kaybeden göl için 2 milyon metreküplük su artışı umut oldu. Altyapı hatlarının yağmur sularını sorunsuz şekilde iletebilmesi için gece boyunca teyakkuzda olan ekipler, sabahın ilk saatlerinde şehrin muhtelif noktalarında müdahalelerini gerçekleştirdi. Kısa sürede etkili olan yağış ile birlikte Erenler’de metrekareye 50 kilogram yağış düşerken, bu rakam Adapazarı için 40, Sapanca için ise 38 kilogram olarak ölçüldü.