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Fenerbahçe Aylar sonra ortaya çıktı! Yıldız futbolcu Fenerbahçe'nin kapısında yattı Ali Koç gidip Mesut Özil'i aldı!
HaberlerFenerbahçe Haberleri Aylar sonra ortaya çıktı! Yıldız futbolcu Fenerbahçe'nin kapısında yattı Ali Koç gidip Mesut Özil'i aldı!
• 31 Mart 2022 - 23:23 • Son Güncelleme:

Aylar sonra ortaya çıktı! Yıldız futbolcu Fenerbahçe'nin kapısında yattı Ali Koç gidip Mesut Özil'i aldı!

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil'in kadro dışı kalması sadece Türkiye'de değil Avrupa'da da olay oldu. The Athletic yazarı Nick Miller yıldız futbolcunun Süper Lig macerasını kaleme aldı. İşte o çarpıcı analiz...

• 31 Mart 2022 - 23:23 • Son Güncelleme:
1Aylar sonra ortaya çıktı Yıldız futbolcu Fenerbahçenin kapısında yattı Ali Koç gidip Mesut Özili aldı
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Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye transfer oluşundan kadro dışına kadar olan süreci The Athletic yazarı Nick Miller kaleme aldı.

2İşte The Athleticde yer alan Mesut Özil yazısı:

İşte The Athletic'de yer alan Mesut Özil yazısı:

"Ortak görüşe göre; Mesut Özil'in Ocak 2021'de Fenerbahçe'ye imza atması kulüp tarihinin en büyük transferi oldu. Mesut Özil bir küresel süperstar, Dünya Kupası ve La Liga şampiyonu. Ayrıca, Fenerbahçe taraftarı olan bir küresel süperstar. Gelsenkirchen'de doğmuş ve Almanya için 92 kez oynamış olabilir ama ailesi Türk kökenliydi ve çocukluğundan beri Fenerbahçe'yi seviyordu.

3Aylar sonra ortaya çıktı Yıldız futbolcu Fenerbahçenin kapısında yattı Ali Koç gidip Mesut Özili aldı

İmzasını attığında 'Hayalim bugün gerçekleşti' dedi. "Fenerbahçe'ye inanıyorum. Fenerbahçe'ye her zaman inandım. Fenerbahçe'de olduğum için mutluyum."

4Aylar sonra ortaya çıktı Yıldız futbolcu Fenerbahçenin kapısında yattı Ali Koç gidip Mesut Özili aldı

Yaklaşık 300 bin kişi uçuşunu Flightradar'da takip etti. Özil'in 1 saat 40 dakika süren imza törenini 2.1 milyon kişi YouTube'dan izledi. Arsenal'de işler kötüye gitmişti ve en iyi yılları geride kalmıştı ama bu bir eve dönüştü. Her şeyden öte manevi bir transferdi. Kalitesi yerli yerinde duruyordu. Belki Premier Lig'de hala süperstar gibi oynayamayabiliyordu ama Fenerbahçe'nin hayal transferiydi.

5Aylar sonra ortaya çıktı Yıldız futbolcu Fenerbahçenin kapısında yattı Ali Koç gidip Mesut Özili aldı

Türk televizyon yorumcusu ve Fenerbahçe'nin eski antrenörü Önder Özen, "Dünyanın en önemli oyun kurucularından biriydi. Bu yüzden taraftarlar onu Messi gibi karşıladı." dedi.

6Aylar sonra ortaya çıktı Yıldız futbolcu Fenerbahçenin kapısında yattı Ali Koç gidip Mesut Özili aldı

Milli maç arasından önce Fenerbahçe'nin Konyaspor'u ağırladığı mücadelede Mesut Özil, ilk devre sonunda oyundan alındı. Teknik direktör İsmail Kartal ile tartışmasının ardından Mesut Özil ile birlikte takım arkadaşı Ozan Tufan, süresiz olarak kadro dışı bırakıldı.

7Aylar sonra ortaya çıktı Yıldız futbolcu Fenerbahçenin kapısında yattı Ali Koç gidip Mesut Özili aldı

Peki işler bu hale nasıl geldi? Özil'in aslında Fenerbahçe'nin mesihi olmasından 15 ay sonra kadro dışı kalması noktasına nasıl varıldı? 2019 yazında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, tv programı WinWin'deydi. Acun Ilıcalı, izleyicilere Mesut Özil'in adını verdi ve coşkuyla karşılandı. Ali Koç, "Neler yapabileceğime bakacağım" dedi. Stüdyodaki taraftarlar adeta çıldırdı.

8Aylar sonra ortaya çıktı Yıldız futbolcu Fenerbahçenin kapısında yattı Ali Koç gidip Mesut Özili aldı

Sanki başka çareleri yokmuş gibi hissediyorlardı. Bu transferin gerçekleşmesi kaderdi. Taraftarlar istei. Mesut Özil istedi. Ali Koç, Mesut Özil'in imzasından birkaç hafta önce 'Güzel bir rüya' dedi. Ancak 'Ekonomik koşulların uygun olmadığı' konusunda da ısrarcıydı. Fenerbahçe'nin o dönem yaklaşık 345 milyon euroluk devasa bir borcu vardı.

9Aylar sonra ortaya çıktı Yıldız futbolcu Fenerbahçenin kapısında yattı Ali Koç gidip Mesut Özili aldı

Ali Koç, 2018 yılında seçildiği dönemde Fenerbahçe taraftarları için büyük bir umuttu. Türkiye'nin en zengin adamlarından birinin hayali ve mali gücünün onları tekrar Süper Lig'in hakim gücü haline getirmesini bekledi. Ancak arka arkaya altıncı, yedinci ve üçüncü bitirdikleri üç kupasız sezondan önce de Ali Koç kupa sözü vermemişti ama taraftarlara Mesut Özil'i vermişti.

10Aylar sonra ortaya çıktı Yıldız futbolcu Fenerbahçenin kapısında yattı Ali Koç gidip Mesut Özili aldı

Özil geldiğinde Ali Koç, kulübün sloganlarından birinin bulunduğu bir bilekliği gurur içinde takmıştı ve çok sevinçliydi. Ekonomik tartışmalar biraz yumuşatıldı çünkü bu bonservissiz bir transferdi. Arsenal, hala 6 ay daha maaş ödeyecekti ve Fenerbahçe ilk 6 için Mesut'a para ödemeyecekti. Her şey iyi görünüyordu.

11Aylar sonra ortaya çıktı Yıldız futbolcu Fenerbahçenin kapısında yattı Ali Koç gidip Mesut Özili aldı

9 ay sonra her şey değişmeye başladı. "Özil daha fazla oynamak istiyor." dedi Ali Koç aralık ayında "Şu andan itibaren oyununa odaklanmalı ve ticari çıkarlarını bir kenara bırakmalı!" "Fenerbahçe'ye katkıda bulunmayı düşünmesi gerekiyor. Teknik direktörümüzün de Özil'den en iyi şekilde nasıl yararlanacağına çalışması gerekiyor. Medyanın haberlerine rağmen büyük bir sorun yok."

12Aylar sonra ortaya çıktı Yıldız futbolcu Fenerbahçenin kapısında yattı Ali Koç gidip Mesut Özili aldı

Ali Koç'un bahsettiği ticari çıkarlar çok kapsamlı. Mesut Özil profilindeki bir futbolcu için özellikle aşırı değil. Moda şirketi var. Eski takım arkadaşı Mathieu Flamini ile birlikte yürüttüğü bir girişimi var. Emlak portföyü sahibi. Diğer işletmelere yatırım yapıyor ve hayır işleri yaptığı bir vakfı var.

13Aylar sonra ortaya çıktı Yıldız futbolcu Fenerbahçenin kapısında yattı Ali Koç gidip Mesut Özili aldı

Ancak Ali Koç kolay kolay kandırılacak biri değil. Fiziksel olarak korkutucu olmadan korkutucu olmayı başaran biri. Mermeri bile delebilecek bakışları var. 2020'de Fenerbahçe'nin Galatasaray'a yenilmesinden sonra bazı taraftarlardan gelen tepkileri tersledi ve onlarla yüzleşmek için locasından tribüne atladı. Başkanlığının ilk yılında mütevazı Akhisarspor'a yenilince takımının İstanbul'a uçakla dönüşünü iptal etti ve 5 saatlik bir otobüs yolcuğuyla evlerine varmasını sağladı.

14Aylar sonra ortaya çıktı Yıldız futbolcu Fenerbahçenin kapısında yattı Ali Koç gidip Mesut Özili aldı

Ali Koç aslında bir Fenerbahçe taraftarı ve bu şekilde hükmediyor, bu nedenle yaptıkları sürpriz değil. Bazen duygusal olabiliyor ve mantıklı kararlar veremiyor. Mesut Özil'in transferi tam da buna uygun örnek gibi duruyor.

15Aylar sonra ortaya çıktı Yıldız futbolcu Fenerbahçenin kapısında yattı Ali Koç gidip Mesut Özili aldı

Aynı şey Mesut Özil cephesi için de söylenebilir. Arsenal'den ayrılmasındaki amaç çocukluğundan beri tuttuğu kulübe gitmekti. MLS'te Washington DC'ye gitmesi ticari çıkarları açısından çok daha mantıklı olabilirdi. Daha kazançlı bir iş olurdu. Ancak, fikrini değiştirmedi ve Fenerbahçe'ye gitti.

16Aylar sonra ortaya çıktı Yıldız futbolcu Fenerbahçenin kapısında yattı Ali Koç gidip Mesut Özili aldı

Özil'in Fenerbahçe'ye transferi, daha geniş ve duygusal bir düzeyde mükemmel bir şeydi. Ancak, pek de mantıklı bir hamle değildi. Daha fiziksel oyuncuları tercih etme eğilimindeki bir lig olan Süper Lig açısından Mesut Özil'in tarzı uygun değildi. Ayrıca, bugünlerde pek çok takımın geleneksel bir 10 numara kullanmadığı, oyunun değişirken onun aynı kaldığı gerçeği de var. Birçok kişi Özil hakkında olumlu şeyler söylese de, en ateşli sevenleri bile bu gerçeği reddedemez.

17Aylar sonra ortaya çıktı Yıldız futbolcu Fenerbahçenin kapısında yattı Ali Koç gidip Mesut Özili aldı

Tartışmasız Fenerbahçe açısından da Mesut Özil'den daha iyi seçenekler vardı ve mevcuttu. Fenerbahçe, dikkatini Mesut Özil'e çevirmeden önce Anastasios Bakasetas imza atmaya hazırdı. Sonunda gittiği kulüp Trabzonspor oldu ve Fenerbahçe'ye karşı 3-1 kazandıkları maçta iki gol attı. Şimdi tablonun üstünde 15 puan farkla Trabzonspor var ve 39 yıl sonra şampiyonluklarını kazanmaya hazırlar...

18Aylar sonra ortaya çıktı Yıldız futbolcu Fenerbahçenin kapısında yattı Ali Koç gidip Mesut Özili aldı

Her şeyin ilk günden beri ters gittiğini de söyleyebilirsiniz. Özil, kendine uygun olmayan bir takıma ve lige transfer oldu. Fenerbahçe'de onun bölgesinde oynayan birçok oyuncu vardı ve çok fazla para harcanmıştı.

19Aylar sonra ortaya çıktı Yıldız futbolcu Fenerbahçenin kapısında yattı Ali Koç gidip Mesut Özili aldı

Özil, ne zaman yeni bir takıma transfer olsa adaptasyonu uzun sürmüştür. Zaten neredeyse 1 yıldır futbol oynamıyordu. 2020'de pandemi nedeniyle liglerin askıya alınması ve ocak sonunda Türkiye'ye transferi arasında Arsenal'de oynamamıştı. İlk çıkışını Şubat ayında yaptı ve üst üste 6 maçta forma giydi. Ardından ayak bileği sakatlığı yaşadı ve sonrasında koronavirüs nedeniyle nisan sonuna kadar oynayamadı. Sezonun son iki maçını kaçırmadan önce 4 kez daha oynadı ve gol ya da asist katkısı yapamadı.

20Aylar sonra ortaya çıktı Yıldız futbolcu Fenerbahçenin kapısında yattı Ali Koç gidip Mesut Özili aldı

Hayal kırıklığı bu sezon da devam etti. Bir dizi küçük sakatlık nedeniyle yeni yıldan önce 6 maçta oynayamadı. Vitor Pereira da onu sık sık yedek kulübesinde bıraktı. Daha sonra ocak ayında çok ciddi gibi görünen bir omurga problemi yaşadı. Ancak, bu ciddi sakatlık onu sadece 8 maç dışarıda tuttu.

21Aylar sonra ortaya çıktı Yıldız futbolcu Fenerbahçenin kapısında yattı Ali Koç gidip Mesut Özili aldı

Geçen yıl 2 Şubat'taki ilk maçından bu yana geçen süre zarfında Fenerbahçe'nin 64 maçının 37'sinde oynadı, 26'sında ilk 11'de süre aldı. Sakatlıklar ve hastalıklar nedeniyle 24 maç kaçırdı. Fenerbahçe'nin maçlarının 3'te 1'inden fazlasında bulunmadığı göz önüne alındığında, kulüp taraftarlarının Mesut Özil'in yokluğuna alışması sürpriz değil.

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