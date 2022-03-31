Aylar sonra ortaya çıktı! Yıldız futbolcu Fenerbahçe'nin kapısında yattı Ali Koç gidip Mesut Özil'i aldı!
Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil'in kadro dışı kalması sadece Türkiye'de değil Avrupa'da da olay oldu. The Athletic yazarı Nick Miller yıldız futbolcunun Süper Lig macerasını kaleme aldı. İşte o çarpıcı analiz...
Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye transfer oluşundan kadro dışına kadar olan süreci The Athletic yazarı Nick Miller kaleme aldı.
İşte The Athletic'de yer alan Mesut Özil yazısı:
"Ortak görüşe göre; Mesut Özil'in Ocak 2021'de Fenerbahçe'ye imza atması kulüp tarihinin en büyük transferi oldu. Mesut Özil bir küresel süperstar, Dünya Kupası ve La Liga şampiyonu. Ayrıca, Fenerbahçe taraftarı olan bir küresel süperstar. Gelsenkirchen'de doğmuş ve Almanya için 92 kez oynamış olabilir ama ailesi Türk kökenliydi ve çocukluğundan beri Fenerbahçe'yi seviyordu.
Yaklaşık 300 bin kişi uçuşunu Flightradar'da takip etti. Özil'in 1 saat 40 dakika süren imza törenini 2.1 milyon kişi YouTube'dan izledi. Arsenal'de işler kötüye gitmişti ve en iyi yılları geride kalmıştı ama bu bir eve dönüştü. Her şeyden öte manevi bir transferdi. Kalitesi yerli yerinde duruyordu. Belki Premier Lig'de hala süperstar gibi oynayamayabiliyordu ama Fenerbahçe'nin hayal transferiydi.
Peki işler bu hale nasıl geldi? Özil'in aslında Fenerbahçe'nin mesihi olmasından 15 ay sonra kadro dışı kalması noktasına nasıl varıldı? 2019 yazında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, tv programı WinWin'deydi. Acun Ilıcalı, izleyicilere Mesut Özil'in adını verdi ve coşkuyla karşılandı. Ali Koç, "Neler yapabileceğime bakacağım" dedi. Stüdyodaki taraftarlar adeta çıldırdı.
Sanki başka çareleri yokmuş gibi hissediyorlardı. Bu transferin gerçekleşmesi kaderdi. Taraftarlar istei. Mesut Özil istedi. Ali Koç, Mesut Özil'in imzasından birkaç hafta önce 'Güzel bir rüya' dedi. Ancak 'Ekonomik koşulların uygun olmadığı' konusunda da ısrarcıydı. Fenerbahçe'nin o dönem yaklaşık 345 milyon euroluk devasa bir borcu vardı.
Ali Koç, 2018 yılında seçildiği dönemde Fenerbahçe taraftarları için büyük bir umuttu. Türkiye'nin en zengin adamlarından birinin hayali ve mali gücünün onları tekrar Süper Lig'in hakim gücü haline getirmesini bekledi. Ancak arka arkaya altıncı, yedinci ve üçüncü bitirdikleri üç kupasız sezondan önce de Ali Koç kupa sözü vermemişti ama taraftarlara Mesut Özil'i vermişti.
Özil geldiğinde Ali Koç, kulübün sloganlarından birinin bulunduğu bir bilekliği gurur içinde takmıştı ve çok sevinçliydi. Ekonomik tartışmalar biraz yumuşatıldı çünkü bu bonservissiz bir transferdi. Arsenal, hala 6 ay daha maaş ödeyecekti ve Fenerbahçe ilk 6 için Mesut'a para ödemeyecekti. Her şey iyi görünüyordu.
9 ay sonra her şey değişmeye başladı. "Özil daha fazla oynamak istiyor." dedi Ali Koç aralık ayında "Şu andan itibaren oyununa odaklanmalı ve ticari çıkarlarını bir kenara bırakmalı!" "Fenerbahçe'ye katkıda bulunmayı düşünmesi gerekiyor. Teknik direktörümüzün de Özil'den en iyi şekilde nasıl yararlanacağına çalışması gerekiyor. Medyanın haberlerine rağmen büyük bir sorun yok."
Ali Koç'un bahsettiği ticari çıkarlar çok kapsamlı. Mesut Özil profilindeki bir futbolcu için özellikle aşırı değil. Moda şirketi var. Eski takım arkadaşı Mathieu Flamini ile birlikte yürüttüğü bir girişimi var. Emlak portföyü sahibi. Diğer işletmelere yatırım yapıyor ve hayır işleri yaptığı bir vakfı var.
Ancak Ali Koç kolay kolay kandırılacak biri değil. Fiziksel olarak korkutucu olmadan korkutucu olmayı başaran biri. Mermeri bile delebilecek bakışları var. 2020'de Fenerbahçe'nin Galatasaray'a yenilmesinden sonra bazı taraftarlardan gelen tepkileri tersledi ve onlarla yüzleşmek için locasından tribüne atladı. Başkanlığının ilk yılında mütevazı Akhisarspor'a yenilince takımının İstanbul'a uçakla dönüşünü iptal etti ve 5 saatlik bir otobüs yolcuğuyla evlerine varmasını sağladı.
Özil'in Fenerbahçe'ye transferi, daha geniş ve duygusal bir düzeyde mükemmel bir şeydi. Ancak, pek de mantıklı bir hamle değildi. Daha fiziksel oyuncuları tercih etme eğilimindeki bir lig olan Süper Lig açısından Mesut Özil'in tarzı uygun değildi. Ayrıca, bugünlerde pek çok takımın geleneksel bir 10 numara kullanmadığı, oyunun değişirken onun aynı kaldığı gerçeği de var. Birçok kişi Özil hakkında olumlu şeyler söylese de, en ateşli sevenleri bile bu gerçeği reddedemez.
Tartışmasız Fenerbahçe açısından da Mesut Özil'den daha iyi seçenekler vardı ve mevcuttu. Fenerbahçe, dikkatini Mesut Özil'e çevirmeden önce Anastasios Bakasetas imza atmaya hazırdı. Sonunda gittiği kulüp Trabzonspor oldu ve Fenerbahçe'ye karşı 3-1 kazandıkları maçta iki gol attı. Şimdi tablonun üstünde 15 puan farkla Trabzonspor var ve 39 yıl sonra şampiyonluklarını kazanmaya hazırlar...
Özil, ne zaman yeni bir takıma transfer olsa adaptasyonu uzun sürmüştür. Zaten neredeyse 1 yıldır futbol oynamıyordu. 2020'de pandemi nedeniyle liglerin askıya alınması ve ocak sonunda Türkiye'ye transferi arasında Arsenal'de oynamamıştı. İlk çıkışını Şubat ayında yaptı ve üst üste 6 maçta forma giydi. Ardından ayak bileği sakatlığı yaşadı ve sonrasında koronavirüs nedeniyle nisan sonuna kadar oynayamadı. Sezonun son iki maçını kaçırmadan önce 4 kez daha oynadı ve gol ya da asist katkısı yapamadı.
Geçen yıl 2 Şubat'taki ilk maçından bu yana geçen süre zarfında Fenerbahçe'nin 64 maçının 37'sinde oynadı, 26'sında ilk 11'de süre aldı. Sakatlıklar ve hastalıklar nedeniyle 24 maç kaçırdı. Fenerbahçe'nin maçlarının 3'te 1'inden fazlasında bulunmadığı göz önüne alındığında, kulüp taraftarlarının Mesut Özil'in yokluğuna alışması sürpriz değil.