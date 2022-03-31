Aylar sonra ortaya çıktı! Yıldız futbolcu Fenerbahçe'nin kapısında yattı Ali Koç gidip Mesut Özil'i aldı!

Özil'in Fenerbahçe'ye transferi, daha geniş ve duygusal bir düzeyde mükemmel bir şeydi. Ancak, pek de mantıklı bir hamle değildi. Daha fiziksel oyuncuları tercih etme eğilimindeki bir lig olan Süper Lig açısından Mesut Özil'in tarzı uygun değildi. Ayrıca, bugünlerde pek çok takımın geleneksel bir 10 numara kullanmadığı, oyunun değişirken onun aynı kaldığı gerçeği de var. Birçok kişi Özil hakkında olumlu şeyler söylese de, en ateşli sevenleri bile bu gerçeği reddedemez.