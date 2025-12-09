Aydın'ın coğrafi işaretli ürününde hasat tamamladı! Yurt dışına gönderiliyor: Çiftçinin kazancı artacak
Aydın'ın coğrafi işaretli kestanesinde hasat sona erdi. Üreticiler, ürünleri modern tesislerde işleyerek katma değerli hale getirerek ihracat için hazırlıyor. Yurt dışına gönderilecek kestaneler, hem çiftçiye hem bölge ekonomisine büyük katkı sağlayacak.
Aydın, yıllık 24 bin 315 tonluk üretimiyle Türkiye’nin en fazla kestane üreten ili olma özelliğini sürdürürken, kentte 881 bin kestane ağacı ve 79 bin 5 dekar kestanelik alan bulunuyor. Bu alanlar, Türkiye’deki toplam kestanelik alanın yüzde 56’sını oluştururken, Aydın’da 5 bin 449 ÇKS’ye kayıtlı kestane üreticisi üretim faaliyetlerini sürdürüyor.
Avrupa Birliği coğrafi işaret tesciline sahip Aydın Kestanesi'nde hasat sürecinin tamamlanmasının ardından, üreticiler tarafından toplanan ürünlerin işlenmesi ve katma değerli ürünlere dönüştürülmesi için tesislerde yoğun mesai başladı. Bu kapsamda, Nazilli’de faaliyet gösteren kestane işleme tesislerinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yerinde incelemeler gerçekleştirildi.
İncelemelerde, Aydın kestanesinin hijyenik şartlarda ve modern teknoloji kullanılarak kestane şekeri başta olmak üzere katma değerli ürünlere dönüştürülme süreci değerlendirildi. Yetkililer, üretimden pazarlamaya kadar olan süreçte kalite, gıda güvenliği ve ihracat standartlarının önemine dikkat çekti.