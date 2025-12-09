Aydın'ın coğrafi işaretli ürününde hasat tamamladı! Yurt dışına gönderiliyor: Çiftçinin kazancı artacak

2

Aydın, yıllık 24 bin 315 tonluk üretimiyle Türkiye’nin en fazla kestane üreten ili olma özelliğini sürdürürken, kentte 881 bin kestane ağacı ve 79 bin 5 dekar kestanelik alan bulunuyor. Bu alanlar, Türkiye’deki toplam kestanelik alanın yüzde 56’sını oluştururken, Aydın’da 5 bin 449 ÇKS’ye kayıtlı kestane üreticisi üretim faaliyetlerini sürdürüyor.