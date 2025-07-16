GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemAydın'da maliyeti kurtarmadığı için toplanmayan meyve bu yıl kıymete bindi! Fiyatı 20 kat artınca korumaya alındı
HaberlerGündem Haberleri Aydın'da maliyeti kurtarmadığı için toplanmayan meyve bu yıl kıymete bindi! Fiyatı 20 kat artınca korumaya alındı

Aydın'da maliyeti kurtarmadığı için toplanmayan meyve bu yıl kıymete bindi! Fiyatı 20 kat artınca korumaya alındı

16.07.2025 - 09:16Güncellenme Tarihi:

Kaynak : AYDIN (İHA) -

Ege Bölgesi'nin bereketli toplarına sahip Aydın'da bazı sezonu kısa meyvelerin fiyatı yaklaşık 20 kat arttı. Önceki yıl maliyeti karşılamadığı için toplanmayan yayla meyveleri bu yıl kıymete bindi. Üreticiler fiyatın arttığını duyunca son kalan meyvelerine özel koruma yaptı. Aydın yaylalarında pek çok üretici meyvesi olan ağaçlarını koruma altına aldı. Bu sene bazı meyvelerin yok denecek kadar az olduğunu belirten üreticiler, 'Eskiden ton ile satardık. Bu yıl kiloyla satıyoruz' diye serzenişte bulunuyor.

1Aydın'da maliyeti kurtarmadığı için toplanmayan meyve bu yıl kıymete bindi! Fiyatı 20 kat artınca korumaya alındı

Ege Bölgesinde bu yıl Mart ayı oldukça sıcak geçince özellikle Aydın ve İzmir yaylarında bulunan kiraz ve erik ağaçları çiçek açtı. Yalancı bahara aldanıp çiçek açan ağaçlar Nisan ayında adeta karakış yaşanınca çiçeklerini döktü, pek çok meyve ağacını da soğuk vurdu.

2Aydın'da maliyeti kurtarmadığı için toplanmayan meyve bu yıl kıymete bindi! Fiyatı 20 kat artınca korumaya alındı

Bu yıl mevsimlerde yaşanan dengesizlik nedeniyle Ege'de erik ve kiraz verimi bakımından son yarım asrın en kıt yılı yaşandı. Kıtlık nedeniyle erik ve kirazın kilogram fiyatı geçen yıla göre neredeyse 20 kat artınca meyveler kıymete bindi.

3Aydın'da maliyeti kurtarmadığı için toplanmayan meyve bu yıl kıymete bindi! Fiyatı 20 kat artınca korumaya alındı

Aydın ve İzmir dağlarındaki yaylalarda az miktardaki erik meyvesini koruyabilmek için çiftçiler ağaçların üzerine yeşil file gererek ürünleri doğal haliyle saklamaya çalışıyor.

4Aydın'da maliyeti kurtarmadığı için toplanmayan meyve bu yıl kıymete bindi! Fiyatı 20 kat artınca korumaya alındı

Bu sene erik ve kirazın yok denecek kadar az olduğunu belirten üreticiler, "Eskiden ton ile satardık. Bu yıl kiloyla satıyoruz. Geçen yıllarda ürünün satışından elde edilen tüm gelir toplama maliyetini karşılamadığı için pek çok kişi mahsulü ağacında bıraktı. Bu yıl mahsul olmayınca tek tek toplayıp gram gram satıyoruz. Bu nedenle az miktardaki ürünü korumak için bahçelerdeki ağaçların üzerine filelerle kapattık" diye konuştular.