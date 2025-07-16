Aydın'da maliyeti kurtarmadığı için toplanmayan meyve bu yıl kıymete bindi! Fiyatı 20 kat artınca korumaya alındı
16.07.2025 - 09:16Güncellenme Tarihi:
Kaynak : AYDIN (İHA) -
Ege Bölgesi'nin bereketli toplarına sahip Aydın'da bazı sezonu kısa meyvelerin fiyatı yaklaşık 20 kat arttı. Önceki yıl maliyeti karşılamadığı için toplanmayan yayla meyveleri bu yıl kıymete bindi. Üreticiler fiyatın arttığını duyunca son kalan meyvelerine özel koruma yaptı. Aydın yaylalarında pek çok üretici meyvesi olan ağaçlarını koruma altına aldı. Bu sene bazı meyvelerin yok denecek kadar az olduğunu belirten üreticiler, 'Eskiden ton ile satardık. Bu yıl kiloyla satıyoruz' diye serzenişte bulunuyor.
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Bu sene erik ve kirazın yok denecek kadar az olduğunu belirten üreticiler, "Eskiden ton ile satardık. Bu yıl kiloyla satıyoruz. Geçen yıllarda ürünün satışından elde edilen tüm gelir toplama maliyetini karşılamadığı için pek çok kişi mahsulü ağacında bıraktı. Bu yıl mahsul olmayınca tek tek toplayıp gram gram satıyoruz. Bu nedenle az miktardaki ürünü korumak için bahçelerdeki ağaçların üzerine filelerle kapattık" diye konuştular.