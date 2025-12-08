Aydın'da kanlı mahkeme çıkışı! Boşanma aşamasında olduğu karısını bıçakladı

1

Olay, Efeler ilçesi Hükümet Bulvarı üzerindeki Aydın Adliyesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre boşanma aşamasında oldukları öğrenilen S.G. ile eşi G.G. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle adliye çıkışında tartışma yaşandı.