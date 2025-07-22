Aydın'da devreye alındı: Proje her mahallede var!

3

İçerisinde oyun ve etkinlik alanlarının yer alacağı otobüste, Nazilli Belediyesi tarafından görevlendirilen personellerin bulunacağını ve çocukların gelişimine katkıda bulunacak pek çok çalışmanın yapılacağını ifade eden Tetik, "Projemizin asıl amacı okul öncesi eğitimin bulunmadığı kırsal mahallelerimizdeki çocuklarımıza ulaşmak ve Pazar alışverişi, sınav gibi çeşitli işler için çarşıya çıkan annelerimizin çocuklarını bir süreliğine bırakabileceği güvenli bir alan oluşturmak."