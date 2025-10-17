Aydın'da çiftçiye büyük destek! 12 ay kesintisiz sağlanacak
Kaynak : İHA
Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan projeyle, Menderes Nehri’nden sulama kanallarına su takviyesi yapılacak. Çiftçiler, yıl boyunca kesintisiz tarımsal sulama yapabilecek.
Aydın Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü öncülüğünde yürütülen pompaj hattı projesi ile Menderes Nehri’nden sulama kanalına su takviyesi yapılacak. Kısa sürede tamamlanması planlanan sistem sayesinde Savcıllı Mahallesi’nde çiftçiler, yılın 12 ayı boyunca kesintisiz tarımsal sulama imkanına kavuşacak.
Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, projenin bölge tarımına büyük katkı sağlayacağını vurgulayarak, "İlçemiz tarımına değer katacak bu önemli yatırım için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Özlem Çerçioğlu’na ve ASKİ Genel Müdürümüz Sayın Hakan Olkaç’a teşekkür ediyorum. Projemizin tüm üreticilerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.
Proje sahasında gerçekleştirilen incelemelere Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, ASKİ Genel Müdürlüğü Elektrik, Makina ve Malzeme İkmal Daire Başkanı Ali Akmeşe, AK Parti Buharkent İlçe Başkanı Ali Balıkçı, Belediye Meclis Üyeleri İdris Çakmakkaya, Ramazan Bingöl ve Yıldıray Çimen ile Mahalle Muhtarı Mehmet Çevik katıldı.