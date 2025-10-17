Aydın'da çiftçiye büyük destek! 12 ay kesintisiz sağlanacak

3

Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, projenin bölge tarımına büyük katkı sağlayacağını vurgulayarak, "İlçemiz tarımına değer katacak bu önemli yatırım için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Özlem Çerçioğlu’na ve ASKİ Genel Müdürümüz Sayın Hakan Olkaç’a teşekkür ediyorum. Projemizin tüm üreticilerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.