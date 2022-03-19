Geri Dön

FUTBOL

GAZETE VATAN ANA SAYFA
GalatasarayAvrupa'nın devleri Galatasaray'ın yıldızlarının peşinde! 818 milyonluk dev operasyon! Rekor teklif: Kerem Aktürkoğlu, Marcao, Victor Nelsson...
HaberlerGalatasaray Haberleri Avrupa'nın devleri Galatasaray'ın yıldızlarının peşinde! 818 milyonluk dev operasyon! Rekor teklif: Kerem Aktürkoğlu, Marcao, Victor Nelsson...
• 19 Mart 2022 - 10:44 • Son Güncelleme:

Avrupa'nın devleri Galatasaray'ın yıldızlarının peşinde! 818 milyonluk dev operasyon! Rekor teklif: Kerem Aktürkoğlu, Marcao, Victor Nelsson...

Avrupa Ligi'nde unutulmaz bir sezon yaşayan Galatasaray , 16 milyon Euro'ya yakın gelir elde ederken takımın yıldızları da sergiledikleri performansla değerlerini katladı.

• 19 Mart 2022 - 10:44 • Son Güncelleme:
1Avrupanın devleri Galatasarayın yıldızlarının peşinde 818 milyonluk dev operasyon Rekor teklif: Kerem Aktürkoğlu, Marcao, Victor Nelsson...
ABONE OL

Galatasaray'da sezon başında 25 milyon Euro maliyet ile kurulan kadrodaki isimler Avrupa ekiplerinin radarında. Kerem için Lyon sıraya girerken, Marcao’yu isteyen İtalyanlar temasta. İki oyuncudan toplam 50 milyon Euro (818 milyon TL) bekleniyor.

2Avrupanın devleri Galatasarayın yıldızlarının peşinde 818 milyonluk dev operasyon Rekor teklif: Kerem Aktürkoğlu, Marcao, Victor Nelsson...

Son olarak Milan, Barcelona rövanşına Victor Nelsson'u izlemeye geldi ve İtalyan scoutlar, Danimarkalı stopere geçer not verdi.

3Avrupanın devleri Galatasarayın yıldızlarının peşinde 818 milyonluk dev operasyon Rekor teklif: Kerem Aktürkoğlu, Marcao, Victor Nelsson...

Sezon başında 25 milyon Euro'ya takımı kuran yönetim, sezon sonunda bu paranın iki katını geri alma planlarını yapıyor.

4Avrupanın devleri Galatasarayın yıldızlarının peşinde 818 milyonluk dev operasyon Rekor teklif: Kerem Aktürkoğlu, Marcao, Victor Nelsson...

Marcao-Kerem Aktürkoğlu ikilisine toplam 50 milyon Euro değer biçen Galatasaray cephesi, iki yıldızdan da rekor bonservis bekliyor.

5Avrupanın devleri Galatasarayın yıldızlarının peşinde 818 milyonluk dev operasyon Rekor teklif: Kerem Aktürkoğlu, Marcao, Victor Nelsson...

Başkan Burak Elmas'ın danışmanı olan Luis Campos da Marcao ve Kerem'in olası satışında bağlantılarını kullanacak.

6

Kerem'e, Lyon'un resmi teklif yapması kesinleşti. İtalyan kulüpleri de Marcao için kapıyı çalacak.

7Avrupanın devleri Galatasarayın yıldızlarının peşinde 818 milyonluk dev operasyon Rekor teklif: Kerem Aktürkoğlu, Marcao, Victor Nelsson...

MİSLİ.COM (http://xn--misli-8fdd.com) YENİ ÜYE OLAN HERKESE 20 TL HEDİYE! ÜYE OLMAK İÇİN TIKLAYIN...

İLGİLİ ŞAMPİY10 GALERİLERİ

Sıradaki Galeri
Avrupa'nın devleri Galatasaray'ın yıldızlarının peşinde! 818 milyonluk dev operasyon! Rekor teklif: Kerem Aktürkoğlu, Marcao, Victor Nelsson...

Avrupa'nın devleri Galatasaray'ın yıldızlarının peşinde! 818 milyonluk dev operasyon! Rekor teklif: Kerem Aktürkoğlu, Marcao, Victor Nelsson...

Galatasaray yönetimi İspanyol teknik adam Domenec Torrent için kararını verdi! Barcelona maçı sonrası...

Galatasaray yönetimi İspanyol teknik adam Domenec Torrent için kararını verdi! Barcelona maçı sonrası...

Fenerbahçe'nin Mesut Özil planı belli oldu! Kritik maç öncesi İsmail Kartal kararını verdi...

Fenerbahçe'nin Mesut Özil planı belli oldu! Kritik maç öncesi İsmail Kartal kararını verdi...

Galatasaray'ın Norveçli yıldızı Omar Elabdellaoui affını istedi! Kadrodan çıkarıldı...

Galatasaray'ın Norveçli yıldızı Omar Elabdellaoui affını istedi! Kadrodan çıkarıldı...