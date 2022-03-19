• 19 Mart 2022 - 10:44 • Son Güncelleme:
Avrupa'nın devleri Galatasaray'ın yıldızlarının peşinde! 818 milyonluk dev operasyon! Rekor teklif: Kerem Aktürkoğlu, Marcao, Victor Nelsson...
Avrupa Ligi'nde unutulmaz bir sezon yaşayan Galatasaray , 16 milyon Euro'ya yakın gelir elde ederken takımın yıldızları da sergiledikleri performansla değerlerini katladı.
• 19 Mart 2022 - 10:44 • Son Güncelleme:
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Galatasaray'da sezon başında 25 milyon Euro maliyet ile kurulan kadrodaki isimler Avrupa ekiplerinin radarında. Kerem için Lyon sıraya girerken, Marcao’yu isteyen İtalyanlar temasta. İki oyuncudan toplam 50 milyon Euro (818 milyon TL) bekleniyor.
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Son olarak Milan, Barcelona rövanşına Victor Nelsson'u izlemeye geldi ve İtalyan scoutlar, Danimarkalı stopere geçer not verdi.
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Marcao-Kerem Aktürkoğlu ikilisine toplam 50 milyon Euro değer biçen Galatasaray cephesi, iki yıldızdan da rekor bonservis bekliyor.
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Kerem'e, Lyon'un resmi teklif yapması kesinleşti. İtalyan kulüpleri de Marcao için kapıyı çalacak.
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