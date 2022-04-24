Avrupa Birliği ülkesinden Ukrayna'ya şok! Resti çektiler, Zelenski bunu beklemiyordu

Rusya ile Ukrayna arasında 24 Şubat’tan beri devam eden savaşta siviller büyük zarar gördü. Sadece askeri noktaları değil, sivil yapıları da hedef alan Rus saldırılarında çok sayıda sivil hayatını kaybetti. Ukrayna Başsavcılığı'nın basın servisinden yapılan açıklamada, “Rus ordusunun saldırılarında 602’den fazla çocuk acı çekti. Saldırılarda 213 çocuk hayatını kaybetti ve 389’dan fazla çocuk da yaralandı. İşgal edilen ve kurtarılan bölgelerdeki çalışmalar devam ettiği için bunlar son rakamlar değil” ifadeleri kullanıldı.