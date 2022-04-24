Avrupa Birliği ülkesinden Ukrayna'ya şok! Resti çektiler, Zelenski bunu beklemiyordu
Avusturya'dan Avrupa Birliği'ne tam üyelik için adım atan Ukrayna'ya karşı hamle geldi. Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg, Ukrayna'ya destek vermenin başka yollarının da bulunduğunu belirterek kötü haberi verdi. Öte yandan Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşta son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. İki taraftan da peş peşe hamleler geliyor. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, savaşı sona erdirmek için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek istediğini söyledi. Rus donanmasının amiral gemilerinden olan ‘Moskova’ Ukrayna tarafından vurulmuş; Rusya başta bu durumu yalanlayarak gemide yangın çıktığını açıklamıştı. Olayla ilgili gizem perdesi sonunda aralandı ve Rus tarafı geminin battığını kabul etti. İşte son dakika haberin detayları...
Rusya ile Ukrayna arasında 24 Şubat’tan beri devam eden savaşta siviller büyük zarar gördü. Sadece askeri noktaları değil, sivil yapıları da hedef alan Rus saldırılarında çok sayıda sivil hayatını kaybetti. Ukrayna Başsavcılığı'nın basın servisinden yapılan açıklamada, “Rus ordusunun saldırılarında 602’den fazla çocuk acı çekti. Saldırılarda 213 çocuk hayatını kaybetti ve 389’dan fazla çocuk da yaralandı. İşgal edilen ve kurtarılan bölgelerdeki çalışmalar devam ettiği için bunlar son rakamlar değil” ifadeleri kullanıldı.
Rusya’nın Ukrayna’daki birçok bölgeye saldırıları sürerken Ukrayna Başsavcılığı'nın basın servisinden yapılan açıklamada, Donetsk bölgsinde 122, Kiev bölgesinde 114, Harkov bölgesinde 91, Çernihiv bölgesinde 66, Herson bölgesinde 44, Mikolayiv bölgesinde 43, Luhansk bölgesinde 37, Zaporijya bölgesinde 27, Sumi bölgesinde 17, başkent Kiev’de 16 ve Jitomir bölgesinde 15 çocuğun hayatını kaybettiği aktarıldı.
Rusya'nın ABD Büyükelçisi Anatoly Antonov, Bank Of Amerika tarafından New York ve Houston konsolosluklarının banka hesaplarının kapatıldığını belirterek, Amerikan kurumları tarafından abluka altında olduklarını söyledi.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Türkiye’deki görüşmelerin bir nebze olumlu karşılık bulduğunu ifade ederek, “Türkiye’deki görüşmelerden sonra Rusya pozitif adımlar atmaya başladı” dedi.
RUS ORDUSU SALDIRDI: 8 ÖLÜ!
Luhansk Valisi Sergey Gayday, Rus ordusunun Luhansk’a düzenlediği saldırılar sonucunda 8 sivilin hayatını kaybettiğini duyurdu.
'Tahliyeler gerçekleştirilemedi'
Rusya'nın Ukrayna'da saldırıları devam ederken, Ukrayna ordusu sivil yerleşimleri vurmayı sürdürüyor. Ukrayna'nın Mariupol kentinde bugün yapılması planlanan sivil tahliyeleri Rusya'nın saldırıları nedeniyle gerçekleştirilemedi. Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk yaptığı açıklamada, "Bugün Mariupol'den sivillerin tahliyeleri gerçekleştirilemedi. Yarın aynı bölgeden tekrar sivillerin güvenli geçişini sağlamak için tahliye çalışmaları devam edecek. Moskova'ya gidecek olan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'i ateşkes talep etmeye çağırıyorum. Guterres, Moskova'da barış hakkında konuşmaya hazırlanıyorsa konuşması gereken konu bu" ifadelerini kullandı.
Rusya’nın Ukrayna’da saldırıları devam ederken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, başkent Kiev’deki bir metro istasyonunda basın mensuplarıyla toplantı düzenledi. Zelenskiy, toplantıda Avrupa Birliği ülkelerinden gelen silah yardımına değinerek, "Batının yaptığı silah yardımlarına gelince, Rusya bu konuda ne düşünüyor umurumuzda değil. Ruslar da bize çok silah yardımı yaptılar. Silahları bırakıp kaçtılar. Mariupol kenti bizim için çok önemli. Mariupol’deki insanlarımız öldürülürse, Ukrayna’nın işgal altındaki topraklarında referandum düzenlenmeye kalkılırsa Ukrayna tüm anlaşmaları fes eder" ifadelerini kullandı.
“Rusya’da bize saygı duymuyorlar”
Ukrayna’nın verdiği mücadeleye değinen Zelenskiy, "Rusya’da bize saygı duymuyorlar. Ülkemizi bağımsız olarak görmüyorlar, değerlerimize ve kültürümüze saygı duymuyorlar. Özgürlük ve yaşama hakkımızın olmadığını düşünüyorlar. Biz buna karşı mücadele ediyoruz. Silahlarımız çok oldukça işgal altındaki topraklarımızı geri alacağız. Geçici olarak işgal ettikleri bölgeleri geri alacağız ve bu onlarca yıl sonra olmayacak. Topraklarımızı uzunca süre savunacak ülke haline geldik. Kazandığımızda Avrupa’daki en güçlü ve tecrübeli ordulardan biri olacağız" dedi.
“Türkiye’deki görüşmelerden sonra Rusya pozitif adımlar atmaya başladı”
Zelenskiy, Türkiye’deki görüşmelerin bir nebze olumlu karşılık bulduğunu ifade ederek, "Türkiye’deki görüşmelerden sonra Rusya pozitif adımlar atmaya başladı. Daha sonra halk eleştirisine maruz kaldılar. En güncel konular arasında Ukrayna’nın güvenliği, Donbas ve Kırım’ın kaderi var. Rusya Devlet Başkanıyla görüşmek istemiyorum ama bu problemi diplomatik yolla çözeceksek mecburum. Putin’in yargılanmasını istiyor muyum konusuna gelince eminim ki yargılanacaklar. Biz uluslararası yargılanmaların sürecini biliyoruz. Yıllarca sürecek ama biz bekleyeceğiz ve çocuklarımız da bekleyecek" şeklinde konuştu.
Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg Avrupa medya zirvesinde yaptığı konuşmasında, Ukrayna'ya destek vermenin başka yollarının da bulunduğunu belirterek, "Ukrayna Avrupa Birliği’ne (AB) alınmamalı" dedi.
Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg Avusturya’nın Lech şehrinde düzenlenen 14. Avrupa Medya Zirvesi’nde konuştu. Schallenberg, Ukrayna'ya destek vermenin başka yolları da olduğunu söyleyerek, "Ukrayna’ya destek vermeliyiz, ilişkilerimizi geliştirmeliyiz fakat bu onları AB üyesi yapmamızı ve hatta aday statüsüne almamızı gerektirmez.
Ukrayna’yı Avrupa ekonomik alanına alabiliriz. İlişkilerimizi bu şekilde geliştirebiliriz. AB’ye aday statüsünde olan ve önemli yol kat eden Balkan ülkeleri var. Önceliğimiz onlar olmalı" ifadelerini kullandı.
Ukrayna’dan sert tepki
Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg’in açıklamalarına Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Oleh Nikolenko, "Stratejik olarak dar görüşlü bir açıklama. Açıklamanın birleşik bir Avrupa'nın çıkarlarıyla uyumsuz olduğunu düşünüyoruz" dedi.
"Üçüncü bir dünya savaşına yol açacak bir gerilimi önlemek için her şeyi yapıyoruz"
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, “Üçüncü bir dünya savaşına yol açacak bir gerilimi önlemek için her şeyi yapıyoruz. Ukrayna'nın talep ettiği uçuşa yasak bölge NATO'yu bir savaş tarafı haline getirir. Nükleer savaş olmamalı" dedi.
Ukrayna ise tank, topçu bataryası, savaş uçakları, helikopter, gemi ve ağır silahların verilmesi konusunda Almanya ve diğer ülkelere çağrıda bulunuyor.