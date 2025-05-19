Atatürk'ün videosu bir belgeselde bulundu! 46 yaşındaki görüntüsü ortaya çıktı

CUMHURBAŞKANLIĞININ İLK DÖNEMİ
Atatürk'ün bu görüntüsü ve fotoğraflarının kayda alındığı tarihin Cumhurbaşkanlığının birinci dönemi olduğunu söyleyen Tümer, “Görüntüler Temmuz 1927'de çekilmiştir. Bu bilgiyi destekleyen ise Atamızın fotoğraflarını belirli tarihlerde önemli devlet başkanları, yakın çevresinde bazı kişilere imzalamasından anlaşılmaktadır. Örnek olarak Atatürk'ün bu fotoğraflarından 1 tanesi Temmuz 1927'de Servet-i Fünun dergisinde kapak olmuştur. Sovyet Büyükelçisi Suriç’e imzaladığı biliniyor. Bir diğer örnek ise Atatürk bu fotoğrafını Eylül 1927'de en yakın arkadaşlarından Nuri Conker Bey'e imzalıyor, bir koleksiyonerde bulunuyor, onu şans eseri gördüm" diye konuştu.