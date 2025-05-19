Atatürk'ün videosu bir belgeselde bulundu! 46 yaşındaki görüntüsü ortaya çıktı

FOTOĞRAFLAR 46 YAŞINA AİT

Atatürk'ün seri fotoğraf çekimine ilişkin çok az bilinen bir bilgi olduğuna da dikkati çeken Tümer, “Görüntüleri 19 Mayıs'ta paylaşmamın bir önemli sebebinin de Atamızın bu bayramı gençlere hediye etmiş olması. Diğer çok önemli sebebi ise kendisi seçilen en genç cumhurbaşkanı sıfatıyla Cumhurbaşkanlığında üçüncü yılında ve kendisinin henüz 46 yaşında olması. Atamızın ne kadar genç göründüğünün 1927 yılında kayda alınan bu filmi ile ve fotoğraflarıyla belgelenmesi" dedi.