Atatürk'ün sevdiği ortancalar buradan yayıldı! 320 yıllık batı çınarı'yla Türkiye'nin en eski ağaçları Yalova'da!

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"Büyükelçiler kendi ülkelerine has ağaç fideleri gönderiyor. Gönderdikleri fidelerle beraber Atatürk burada Türkiye'nin ilk arboretumunun kurulması emrini veriyor. O fideler dikilerek bugünkü değer oluşuyor. Söz konusu fideler neredeyse 100 yaşına geldi. Bugün birçok orman fakültesi öğrencisi, teknik gezi yaparken dünyanın pek çok yerine ait ağaçları burada görebiliyor. Burası ABD'den Çin'e, Arjantin'den Arnavutluk'a kadar birçok ülkeye özgü ağaçların görülebileceği bir laboratuvar gibi."



Topsöğüt, arboretumda Türkiye'de nadir bulunan türlerin de görülebileceğine dikkati çekti.