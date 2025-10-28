Asırlık lezzetler cumhuriyetle yaşıt! Diyarbakır ve Mardin'de dört kuşaktır süren tatlı, kahve ve helva ustaları geleneği yaşatıyor

5

Vuranel, "Dedem üretime başlamış, dayım Sezai Helvacı, sonra oğlu ve ondan sonra da biz 3 kuşaktır devam ediyoruz. Bu bizim dede mesleğimiz. Dedemizden öğrendiğimiz, ondan kalan eski usulle yapıyoruz üretimi. Yani katkı maddesi yok. İçeriğinde şeker, tahin, ceviz ve yerli kakao. Elle pişiriyoruz, sevgimizi katıyoruz. Çok şükür bereketi, lezzeti de oluyor. Müşterilerimiz de dededen, babadan beri müşteridir." dedi.



Ürettikleri helvayı ülkenin her yerine ve yurt dışına gönderdiklerini dile getiren Vuranel, "102 yıldır helvamızın kalitesini ve lezzetini devam ettirdik. Bu kadim şehrin kadim müşterileri de dededen babaya, babadan çocuğa geliyor. Bu işi Cumhuriyet tarihi boyunca sürdüreceğiz." diye konuştu.