Asfalt işçileri en çok o şehirde yoruluyorlar! Türkiye'nin en çok köye sahip illeri arasında

Yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi veren Kastamonu İl Özel İdaresi Asfalt Ekipbaşı Dursun Kan, "Bitümlü sıcak asfalt çalışmalarımız hızlı şekilde ilerliyor, çalışan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Kış mevsiminde sıfırın altında 15, 20 derecelerde karla mücadele çalışmasında bulunuyoruz. Kapanan köy yollarını ulaşıma açıyoruz. Yaz mevsiminde de 150 derece asfalt sıcaklığında, 40 derece hava sıcaklığında da yollara sıcak asfalt seriyoruz. Altyapısı hazırlanan köy yollarımızda bir plan doğrultusunda asfalt serimini gerçekleştiriyoruz. Biz, bunları yaparken köylerimizde yaşayan insanlarımıza bu hizmetleri götürmekten gurur duyuyoruz. Hangi köyün ne ihtiyacı var ise yapılan planlamalar doğrultusunda amirlerimiz tarafından bir program yapılıyor. Bu program sayesinde bizler de bu çalışmaları yürütüyoruz. Biz, bu hizmetleri köylerimize getirdiğimizde köylüler çok mutlu oluyor, bizlere dua edip 'Allah razı olsun' diyorlar, bizleri gözyaşlarıyla karşılayanları da görüyoruz. Çok mutlu oluyorlar, onları görünce bizler de ayrı mutlu oluyoruz" dedi.