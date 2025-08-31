Asfalt işçileri en çok o şehirde yoruluyorlar! Türkiye'nin en çok köye sahip illeri arasında
Türkiye'de en fazla köye sahip iller arasında yer alan Kastamonu'da İl Özel İdaresi ekipleri, kış mevsiminde kardan temizledikleri yolları, yaz mevsiminde asfaltla buluşturmak için yoğun mesai harcıyor.
coğrafyasıyla dikkat çeken Kastamonu'da bulunan bin 54 köy yolunun konforlu hale getirilmesi için Kastamonu İl Özel İdaresi ekipleri gece-gündüz demeden çalışıyor. Türkiye'de en fazla köye sahip iller arasında yer alan Kastamonu'da, Merkez ve 19 ilçedeki bin 54 köy ve 3 binden fazla yerleşim yerine hizmet götürmek için İl Özel İdaresi ekipleri yoğun çaba sarf ediyor.
Kış mevsimi boyunca karla mücadele eden ekipler, yaz mevsiminde ise köy yollarının daha konforlu hale getirilmesi için çalışıyor. 40 dereceyi bulan sıcaklığa aldırış etmeyen ekipler, asfaltlama çalışması yapıyor. Yürütülen çalışmalar ile bu yıl 120 kilometrelik asfaltama yapıldı. Yıl sonuna kadar 100 kilometrelik köy yoluna daha asfalt serilmesi planlıyor.
Yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi veren Kastamonu İl Özel İdaresi Asfalt Ekipbaşı Dursun Kan, "Bitümlü sıcak asfalt çalışmalarımız hızlı şekilde ilerliyor, çalışan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Kış mevsiminde sıfırın altında 15, 20 derecelerde karla mücadele çalışmasında bulunuyoruz. Kapanan köy yollarını ulaşıma açıyoruz. Yaz mevsiminde de 150 derece asfalt sıcaklığında, 40 derece hava sıcaklığında da yollara sıcak asfalt seriyoruz. Altyapısı hazırlanan köy yollarımızda bir plan doğrultusunda asfalt serimini gerçekleştiriyoruz. Biz, bunları yaparken köylerimizde yaşayan insanlarımıza bu hizmetleri götürmekten gurur duyuyoruz. Hangi köyün ne ihtiyacı var ise yapılan planlamalar doğrultusunda amirlerimiz tarafından bir program yapılıyor. Bu program sayesinde bizler de bu çalışmaları yürütüyoruz. Biz, bu hizmetleri köylerimize getirdiğimizde köylüler çok mutlu oluyor, bizlere dua edip 'Allah razı olsun' diyorlar, bizleri gözyaşlarıyla karşılayanları da görüyoruz. Çok mutlu oluyorlar, onları görünce bizler de ayrı mutlu oluyoruz" dedi.
Asfalt serim makinesi operatörü Bedir Koçyiğit ise, "37 yıldır asfalt çalışmasında görev alıyorum. 150 derece asfalt sıcaklığı ile 40 derece hava sıcaklığında büyük bir mücadele vererek, köy yollarımıza asfalt seriyoruz. Köylerimize hizmet götürmekten büyük bir mutluluk duyuyoruz. Zemin ne kadar sağlam olursa asfaltta o kadar sağlıklı olur. Zemin bozuk olduğu zaman asfaltı 10 santim de sersen, 20 santim de döksen bozulma durumu vardır. Kastamonu'nun hemen hemen tüm ilçelerinde, köylerinde hizmetim vardır. Köylerimizin hepsine gitmişliğim vardır. Bu da bana büyük bir zevk ve mutluluk veriyor. Köylerimize hizmet götürmek benim için büyük bir gurur ve mutluluk" şeklinde konuştu.
Silindir Operatörü Hilmi Türeyen de köylere hizmet götürdükleri için mutlu olduklarını kaydederek, "160 derece asfalt sıcaklığında, 40 derecede hava sıcaklığında köylere hizmet götürmekten gurur duyuyoruz. Köylerimizin ulaşımı için bu yollarda çalışma yürütüyoruz, bizlerde bu yolları yaptığımızdan ötürü mutluluk duyuyoruz. Asfalt belirli bir miktara geldiğinde silindir ile sıkıştırma yapıyorum. Saat 08.00'de asfalt yapılacak alana geliyoruz. Araçlar gelince malzemeyi yola seriyoruz. Akşam işin bitiş saati belli olmuyor, yoldaki çalışmalar ne zaman biterse çalışmalarımızı o saate kadar sürdürüyoruz" diye konuştu.
Asfalt çalışmalarının yürütüldüğü Saraycık köyünde ikamet eden vatandaşlar, yapılan hizmetten dolayı ekiplere teşekkür etti.
Merkez Burhanlı köyünde yaşayan Hasan Koç ise, "Memleketimizin en ücra köşelerine kadar bu hizmetleri getirenlerden, devlet büyüklerimizden, idare amirlerimizden, sayın valimizden, hepsinden Allah razı olsun" dedi.