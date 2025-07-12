Artvin'de şerit şerit sanki bıçakla kesilmiş gibi! Ziyaretçi akınına uğruyor

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İzmir’den gelen Çiğdem Demir, cam seyir terasını görmek için bölgeye geldiğini, ancak Bazalt Kayalıklarını da görünce hayran kaldığını söyledi.



Demir, "Böyle bir yer olduğunu bilmiyordum. Manzara çok güzel. Fotoğraf çekmek için harika bir ortam var. Çok memnun kaldım" dedi.