Artvin'de şerit şerit sanki bıçakla kesilmiş gibi! Ziyaretçi akınına uğruyor
Kaynak : İHA
Artvin'in Hatila Vadisi Milli Parkı'nda yer alan ve volkanik oluşumlarıyla dikkat çeken Bazalt Kayalıkları, sonbaharda da yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor. Hatila Deresi'nden 220 metre yükseklikteki bu eşsiz doğa harikası, cam seyir terasıyla birlikte ziyaretçilerine nefes kesen manzaralar sunuyor.
Artvin’in Hatila Vadisi Milli Parkı içinde yer alan Bazalt Kayalıkları, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.Artvin merkeze yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki Sıkıldım Kayası mevkisinde, 490 metre rakımda bulunan cam seyir terası ile birlikte bölgedeki Bazalt Kayalıkları, sonbahar aylarında da yoğun ziyaretçi ağırlıyor.
Hatila Deresi’nden 220 metre yüksekte yer alan cam terasın yaklaşık bin 200 metre uzağındaki Bazalt Kayalıkları, son dönemde turizm noktası olarak öne çıkıyor. Bölgeye gelen ziyaretçiler, doğanın sunduğu eşsiz manzarayı izleme ve fotoğraf çekme fırsatı buluyor.
Volkanik patlamalar sonucu lavların soğuyarak oluşturduğu düşünülen bazalt sütunları, özellikle görsel yapısıyla dikkat çekiyor. Kayalıkların üzerinde oluşan düzgün yapılar, ziyaretçilerden tam not alıyor.
İzmir’den gelen Çiğdem Demir, cam seyir terasını görmek için bölgeye geldiğini, ancak Bazalt Kayalıklarını da görünce hayran kaldığını söyledi.
Demir, "Böyle bir yer olduğunu bilmiyordum. Manzara çok güzel. Fotoğraf çekmek için harika bir ortam var. Çok memnun kaldım" dedi.
Trabzon’dan gelen Sevinç Küçük ise bölgenin mutlaka görülmesi gereken yerlerden biri olduğunu ifade ederek, "Doğa harikası bir yer. Ailece geldik, bol bol fotoğraf çektik. Herkesin gelmesini tavsiye ederim" diye konuştu.Bölgedeki yetkililer, ziyaretçi sayısının her geçen yıl arttığını belirterek, doğa turizmine katkı sağlayan bu tür alanların tanıtımına devam edileceğini bildirdi.