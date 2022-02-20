• 20 Şubat 2022 - 15:38 • Son Güncelleme:
Arka Sokaklar'ın Metin'i Furkan Göksel'in sevgilisi paylaştı! Yorum yağdı...
Arka Sokaklar dizisinde Hüsnü Komiser'in oğlu Metin'e hayat veren ünlü oyuncu Furkan Göksel, son dönemlerde aşk hayatıyla adından söz ettiriyor. Yakışıklı oyuncunun sevgilisi Kader Bozkurt, göğüs dekolteli pozuyla beğeni topladı.
• 20 Şubat 2022 - 15:38 • Son Güncelleme:
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2006 yılından beri yer aldığı Arka Sokaklar dizisiyle milyonların tanıdığı bir isim haline gelen ünlü oyuncu Furkan Göksel, bir süredir Kader Bozkurt ile aşk yaşıyor. Sosyal medyada epey aktif olan Kader Bozkurt, transparan göğüs dekoltesiyle dikkat çekti.
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Furkan Göksel, geçtiğimiz günlerde sevgilisi Kader Bozkurt ile paylaştığı 14 Şubat pozlarına ''Bu günün anlam ve önemi sensin güzel sevgilim'' notunu düşmüştü.
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