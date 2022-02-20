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MagazinArka Sokaklar'ın Metin'i Furkan Göksel'in sevgilisi paylaştı! Yorum yağdı...
HaberlerMagazin Haberleri Arka Sokaklar'ın Metin'i Furkan Göksel'in sevgilisi paylaştı! Yorum yağdı...
• 20 Şubat 2022 - 15:38 • Son Güncelleme:

Arka Sokaklar'ın Metin'i Furkan Göksel'in sevgilisi paylaştı! Yorum yağdı...

Arka Sokaklar dizisinde Hüsnü Komiser'in oğlu Metin'e hayat veren ünlü oyuncu Furkan Göksel, son dönemlerde aşk hayatıyla adından söz ettiriyor. Yakışıklı oyuncunun sevgilisi Kader Bozkurt, göğüs dekolteli pozuyla beğeni topladı.

• 20 Şubat 2022 - 15:38 • Son Güncelleme:
1Arka Sokakların Metini Furkan Gökselin sevgilisi paylaştı Yorum yağdı...
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2006 yılından beri yer aldığı Arka Sokaklar dizisiyle milyonların tanıdığı bir isim haline gelen ünlü oyuncu Furkan Göksel, bir süredir Kader Bozkurt ile aşk yaşıyor. Sosyal medyada epey aktif olan Kader Bozkurt, transparan göğüs dekoltesiyle dikkat çekti.

2Arka Sokakların Metini Furkan Gökselin sevgilisi paylaştı Yorum yağdı...

Furkan Göksel, geçtiğimiz günlerde sevgilisi Kader Bozkurt ile paylaştığı 14 Şubat pozlarına ''Bu günün anlam ve önemi sensin güzel sevgilim'' notunu düşmüştü.

3Arka Sokakların Metini Furkan Gökselin sevgilisi paylaştı Yorum yağdı...

Kader Bozkurt ise Furkan Göksel'e ''Hayatımdaki her şeyin anlamı sensin, iyi ki varsın'' yanıtını vermişti.

4Arka Sokakların Metini Furkan Gökselin sevgilisi paylaştı Yorum yağdı...

Plato Meslek Yüksek Okulu Radyo ve Televizyon bölümünde Uygulamalı Oyunculuk eğitimi alan Furkan Göksel, 12 yaşından beri yer aldığı Arka Sokaklar dizisindeki macerasını sürdürüyor.

5Arka Sokakların Metini Furkan Gökselin sevgilisi paylaştı Yorum yağdı...

Daha önce özel hayatıyla gündeme gelmeyen Furkan Göksel, şimdilerde aşk sarhoşu.

6Arka Sokakların Metini Furkan Gökselin sevgilisi paylaştı Yorum yağdı...

Göksel'in sevgilisi Kader Bozkurt, güzelliğiyle Instagram'ı sallıyor.

7Arka Sokakların Metini Furkan Gökselin sevgilisi paylaştı Yorum yağdı...

Sosyal medyada epey aktif olan Kader Bozkurt, transparan göğüs dekoltesiyle dikkat çekti.

8Arka Sokakların Metini Furkan Gökselin sevgilisi paylaştı Yorum yağdı...

Yakışıklı oyuncunun sevgilisi Kader Bozkurt, göğüs dekolteli pozuyla beğeni topladı.

9Arka Sokakların Metini Furkan Gökselin sevgilisi paylaştı Yorum yağdı...

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