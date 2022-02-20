Arka Sokaklar'ın Metin'i Furkan Göksel'in sevgilisi paylaştı! Yorum yağdı...

2006 yılından beri yer aldığı Arka Sokaklar dizisiyle milyonların tanıdığı bir isim haline gelen ünlü oyuncu Furkan Göksel, bir süredir Kader Bozkurt ile aşk yaşıyor. Sosyal medyada epey aktif olan Kader Bozkurt, transparan göğüs dekoltesiyle dikkat çekti.