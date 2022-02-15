Geri Dön
GAZETE VATAN ANA SAYFA
MagazinArka Sokaklar'ın Metin'i Furkan Göksel sevgilisiyle aşk pozunu paylaştı! Sevgilisi dikkat çekti...
HaberlerMagazin Haberleri Arka Sokaklar'ın Metin'i Furkan Göksel sevgilisiyle aşk pozunu paylaştı! Sevgilisi dikkat çekti...
• 15 Şubat 2022 - 10:23 • Son Güncelleme:

Arka Sokaklar'ın Metin'i Furkan Göksel sevgilisiyle aşk pozunu paylaştı! Sevgilisi dikkat çekti...

Başrollerini Özgür Ozan, Şevket Çoruh, Zafer Ergin, Ela Yörüklü ve Oya Okar'ın paylaştığı Arka Sokaklar dizisi, Kanal D'nin iddialı yapımları arasında yer alıyor. Sevilen dizide hayat verdiği 'Metin' karakteriyle tanıdığımız genç oyuncu Furkan Göksel, sevgilisiyle aşk pozlarını takipçileriyle paylaştı. Göksel'in kız arkadaşı, güzelliğiyle dikkat çekti.

• 15 Şubat 2022 - 10:23 • Son Güncelleme:
1Arka Sokakların Metini Furkan Göksel sevgilisiyle aşk pozunu paylaştı Sevgilisi dikkat çekti...
ABONE OL

2006 yılından beri yer aldığı Arka Sokaklar dizisiyle geniş kitlelerce tanınan Furkan Göksel, son dönemlerde özel hayatıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Kader Bozkurt ile aşk yaşayan Furkan Göksel, Sevgililer Günü'nde romantik bir paylaşımda bulundu. Göksel'in sevgilisi Kader Bozkurt'a övgü dolu yorumlar yapıldı.

2Arka Sokakların Metini Furkan Göksel sevgilisiyle aşk pozunu paylaştı Sevgilisi dikkat çekti...

Furkan Göksel, Kader Bozkurt ile verdiği mutluluk pozlarına ''Bugünün anlam ve önemi sensin güzel sevgilim'' ve ''İyi ki sen'' notlarını düştü.

3Arka Sokakların Metini Furkan Göksel sevgilisiyle aşk pozunu paylaştı Sevgilisi dikkat çekti...

Kader Bozkurt da Furkan Göksel ile aşk pozunu paylaşmayı ihmal etmedi.

4Arka Sokakların Metini Furkan Göksel sevgilisiyle aşk pozunu paylaştı Sevgilisi dikkat çekti...

Kader Bozkurt'un paylaşımlarına ''Abi çok şanslısın'' ve ''Kızı manken sandım'' gibi yorumlar yapılıyor.

5Arka Sokakların Metini Furkan Göksel sevgilisiyle aşk pozunu paylaştı Sevgilisi dikkat çekti...

Sosyal medyada epey aktif olan Kader Bozkurt, hayatına dair kareleri sık sık takipçileriyle paylaşıyor.

6Arka Sokakların Metini Furkan Göksel sevgilisiyle aşk pozunu paylaştı Sevgilisi dikkat çekti...

Kader Bozkurt, düzgün fiziği ve iddialı stiliyle dikkatleri üzerine çekiyor.

7Arka Sokakların Metini Furkan Göksel sevgilisiyle aşk pozunu paylaştı Sevgilisi dikkat çekti...

12 yaşından beri yer aldığı Arka Sokaklar dizisindeki macerasını sürdüren Furkan Göksel, Plato M.Y.O Radyo Televizyon Uygulamalı Oyunculuk bölümünü tamamladı.

8Arka Sokakların Metini Furkan Göksel sevgilisiyle aşk pozunu paylaştı Sevgilisi dikkat çekti...

Göksel'in yeni bir projede yer alıp almayacağı ise henüz bilinmiyor.

9Arka Sokakların Metini Furkan Göksel sevgilisiyle aşk pozunu paylaştı Sevgilisi dikkat çekti...

İLGİLİ GALERİLER

Sıradaki Galeri
Yargı'nın Pars savcısı Mehmet Yılmaz Ak sevgilisinden ayrıldı!

Yargı'nın Pars savcısı Mehmet Yılmaz Ak sevgilisinden ayrıldı!

Demet Özdemir'in evlilik teklifi sırasında giydiği elbisesinin fiyatı dudak uçuklattı!

Demet Özdemir'in evlilik teklifi sırasında giydiği elbisesinin fiyatı dudak uçuklattı!

Selin Ciğerci, Gökhan Çıra ile pozlarını paylaştı! Herkes "Selin nerede?" dedi

Selin Ciğerci, Gökhan Çıra ile pozlarını paylaştı! Herkes "Selin nerede?" dedi

Özcan Deniz-Feyza Aktan davasında tanık dinlendi! 'Kızımın yüzünde darp izleri vardı'

Özcan Deniz-Feyza Aktan davasında tanık dinlendi! 'Kızımın yüzünde darp izleri vardı'