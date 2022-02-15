• 15 Şubat 2022 - 10:23 • Son Güncelleme:
Arka Sokaklar'ın Metin'i Furkan Göksel sevgilisiyle aşk pozunu paylaştı! Sevgilisi dikkat çekti...
Başrollerini Özgür Ozan, Şevket Çoruh, Zafer Ergin, Ela Yörüklü ve Oya Okar'ın paylaştığı Arka Sokaklar dizisi, Kanal D'nin iddialı yapımları arasında yer alıyor. Sevilen dizide hayat verdiği 'Metin' karakteriyle tanıdığımız genç oyuncu Furkan Göksel, sevgilisiyle aşk pozlarını takipçileriyle paylaştı. Göksel'in kız arkadaşı, güzelliğiyle dikkat çekti.
• 15 Şubat 2022 - 10:23 • Son Güncelleme:
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2006 yılından beri yer aldığı Arka Sokaklar dizisiyle geniş kitlelerce tanınan Furkan Göksel, son dönemlerde özel hayatıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Kader Bozkurt ile aşk yaşayan Furkan Göksel, Sevgililer Günü'nde romantik bir paylaşımda bulundu. Göksel'in sevgilisi Kader Bozkurt'a övgü dolu yorumlar yapıldı.
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