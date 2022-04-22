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DünyaArka bahçesinde kazı yaparken hazine buldu! Dev altın külçesine paha biçilemiyor...
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Arka bahçesinde kazı yaparken hazine buldu! Dev altın külçesine paha biçilemiyor...

Altınlar, deüerli taşlar, sikkeler... İlginç buluşlara her gün bir yenisi daha ekleniyor. Gizli hazineler, ilginç fosiller, antik kentler derken son olarak Kalifornia'da bir adamın bahçesinde bulduğu dev külçe altın gündeme geldi. İşte dünyanın farklı yerlerinde ortaya çıkan değerli eşyalar...

• 22 Nisan 2022 - 10:55 • Son Güncelleme:
• 22 Nisan 2022 - 10:55 • Son Güncelleme:
1Arka bahçesinde kazı yaparken hazine buldu Dev altın külçesine paha biçilemiyor...

ABD Kaliforniya'da bir adam arka bahçesinde kazı yaparken ilginç bir cisimle karşılaştı.Toprağın altından çıkanın büyük bir altın külçesi olduğunu görünce şaşkına döndü.

2Arka bahçesinde kazı yaparken hazine buldu Dev altın külçesine paha biçilemiyor...

Dev külçe altının hem büyüklüğü hem de fiyatı devasa nitelikteydi. İşte dünyanın farklı yerlerinden buldukları ilginç eşyaları sosyal medyada paylaşan o insanlar.

3Arka bahçesinde kazı yaparken hazine buldu Dev altın külçesine paha biçilemiyor...

Avustralyalı bir çiftçi, evinin yakınındaki bir çölde metal dedektörü ile beklenmedik bir şey keşfetti.5,5 kg ağırlığında devasa bir altın blok buldu bir servete kondu.

4Arka bahçesinde kazı yaparken hazine buldu Dev altın külçesine paha biçilemiyor...

Avustralyalı bir madenci, dünyadaki en nadide taşı buldu. Hatıra olarak saklamaya karar verdi. Fakat 14 yıl sonra gerçek değerini öğrenmek için uzmanlara sorduğunda, taşın değerinin tam 3 milyon dolar olduğunu öğrendi.

5Arka bahçesinde kazı yaparken hazine buldu Dev altın külçesine paha biçilemiyor...

Arkansas'ta yaşayan bu adam bulduğu kuvars ile adeta büyük bir servetin sahibi oldu.

6Arka bahçesinde kazı yaparken hazine buldu Dev altın külçesine paha biçilemiyor...

Kilauea Yanardağı, çevresindeki Olivin adı verilen yeşil pırlantalar günlerce konuşuldu.

7Arka bahçesinde kazı yaparken hazine buldu Dev altın külçesine paha biçilemiyor...

İşte dünyanın her yerinden metal dedektörü ile bulunan en ilginç hazineler.

8Arka bahçesinde kazı yaparken hazine buldu Dev altın külçesine paha biçilemiyor...

Bulan kişilere servet kazandıran bu hazinelerin kimi bilinçsiz bir arama çalışmasıyla bulunsa da birçoğu servet aramak için çıkan insanlar tarafından bulundu.

9Arka bahçesinde kazı yaparken hazine buldu Dev altın külçesine paha biçilemiyor...
10Arka bahçesinde kazı yaparken hazine buldu Dev altın külçesine paha biçilemiyor...
11Arka bahçesinde kazı yaparken hazine buldu Dev altın külçesine paha biçilemiyor...
12Arka bahçesinde kazı yaparken hazine buldu Dev altın külçesine paha biçilemiyor...
13Arka bahçesinde kazı yaparken hazine buldu Dev altın külçesine paha biçilemiyor...
14Arka bahçesinde kazı yaparken hazine buldu Dev altın külçesine paha biçilemiyor...
15Arka bahçesinde kazı yaparken hazine buldu Dev altın külçesine paha biçilemiyor...
16Arka bahçesinde kazı yaparken hazine buldu Dev altın külçesine paha biçilemiyor...
17Arka bahçesinde kazı yaparken hazine buldu Dev altın külçesine paha biçilemiyor...
18Arka bahçesinde kazı yaparken hazine buldu Dev altın külçesine paha biçilemiyor...
19Arka bahçesinde kazı yaparken hazine buldu Dev altın külçesine paha biçilemiyor...
20Arka bahçesinde kazı yaparken hazine buldu Dev altın külçesine paha biçilemiyor...
21Arka bahçesinde kazı yaparken hazine buldu Dev altın külçesine paha biçilemiyor...
22Arka bahçesinde kazı yaparken hazine buldu Dev altın külçesine paha biçilemiyor...

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Arka bahçesinde kazı yaparken hazine buldu! Dev altın külçesine paha biçilemiyor...

Arka bahçesinde kazı yaparken hazine buldu! Dev altın külçesine paha biçilemiyor...

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