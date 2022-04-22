Arka bahçesinde kazı yaparken hazine buldu! Dev altın külçesine paha biçilemiyor...
Altınlar, deüerli taşlar, sikkeler... İlginç buluşlara her gün bir yenisi daha ekleniyor. Gizli hazineler, ilginç fosiller, antik kentler derken son olarak Kalifornia'da bir adamın bahçesinde bulduğu dev külçe altın gündeme geldi. İşte dünyanın farklı yerlerinde ortaya çıkan değerli eşyalar...
ABD Kaliforniya'da bir adam arka bahçesinde kazı yaparken ilginç bir cisimle karşılaştı.Toprağın altından çıkanın büyük bir altın külçesi olduğunu görünce şaşkına döndü.
Dev külçe altının hem büyüklüğü hem de fiyatı devasa nitelikteydi. İşte dünyanın farklı yerlerinden buldukları ilginç eşyaları sosyal medyada paylaşan o insanlar.
Avustralyalı bir çiftçi, evinin yakınındaki bir çölde metal dedektörü ile beklenmedik bir şey keşfetti.5,5 kg ağırlığında devasa bir altın blok buldu bir servete kondu.
Avustralyalı bir madenci, dünyadaki en nadide taşı buldu. Hatıra olarak saklamaya karar verdi. Fakat 14 yıl sonra gerçek değerini öğrenmek için uzmanlara sorduğunda, taşın değerinin tam 3 milyon dolar olduğunu öğrendi.
Arkansas'ta yaşayan bu adam bulduğu kuvars ile adeta büyük bir servetin sahibi oldu.
Kilauea Yanardağı, çevresindeki Olivin adı verilen yeşil pırlantalar günlerce konuşuldu.
İşte dünyanın her yerinden metal dedektörü ile bulunan en ilginç hazineler.
Bulan kişilere servet kazandıran bu hazinelerin kimi bilinçsiz bir arama çalışmasıyla bulunsa da birçoğu servet aramak için çıkan insanlar tarafından bulundu.