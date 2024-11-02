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GündemMuş'tan dünyaya bal ihracatı! Devlet desteğiyle 26 kovanla başladı, 20 ülkede pazar buldu: 'Muş balını dünyaya tanıtmak istiyoruz'
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Muş'tan dünyaya bal ihracatı! Devlet desteğiyle 26 kovanla başladı, 20 ülkede pazar buldu: 'Muş balını dünyaya tanıtmak istiyoruz'

Muş'ta yıllardır arıcılık yapan ve devletten aldığı destekle işlerini büyüten Mirza Pekbay, bu yıl elde ettiği balın büyük bölümünü anlaşmalı olduğu firma aracılığıyla yurt dışına gönderdi.

AA
• 02 Kasım 2024 - 15:47 • Son Güncelleme:
AA
• 02 Kasım 2024 - 15:47 • Son Güncelleme:
1Muştan dünyaya bal ihracatı Devlet desteğiyle 26 kovanla başladı, 20 ülkede pazar buldu: Muş balını dünyaya tanıtmak istiyoruz

Korkut ilçesinde 1988'de 26 kovanla arıcılığa başlayan 55 yaşındaki Pekbay, 2015'te Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Muş İl Koordinatörlüğüne proje sundu.

2Muştan dünyaya bal ihracatı Devlet desteğiyle 26 kovanla başladı, 20 ülkede pazar buldu: Muş balını dünyaya tanıtmak istiyoruz

Projenin destek almasıyla arı kovanı, bal süzme makinesi, karavan ve güneş paneli alan Pekbay, aradan geçen zamanda kovan sayısını 2 bine çıkardı.

3Muştan dünyaya bal ihracatı Devlet desteğiyle 26 kovanla başladı, 20 ülkede pazar buldu: Muş balını dünyaya tanıtmak istiyoruz

Muş'un zengin floraya sahip yüksek rakımlı yaylalarında en kaliteli balı üretmek için çaba gösteren Pekbay, bu yıl kovanlarından 60 ton bal hasadı yaptı.

4Muştan dünyaya bal ihracatı Devlet desteğiyle 26 kovanla başladı, 20 ülkede pazar buldu: Muş balını dünyaya tanıtmak istiyoruz

Bu balın 50 tonunu anlaşmalı olduğu firma aracılığıyla yurt dışına gönderen, 10 tonunu da yurt içi pazara sunan Pekbay, gelecek yıllarda kovan sayısını artırarak üretimini 150 tona çıkarmayı hedefliyor.

5Muştan dünyaya bal ihracatı Devlet desteğiyle 26 kovanla başladı, 20 ülkede pazar buldu: Muş balını dünyaya tanıtmak istiyoruz

Pekbay, AA muhabirine, 1988'den bu yana ailesiyle kentin yüksek rakımlı yaylalarında arıcılık yaptığını söyledi.

6Muştan dünyaya bal ihracatı Devlet desteğiyle 26 kovanla başladı, 20 ülkede pazar buldu: Muş balını dünyaya tanıtmak istiyoruz

Devletten aldığı destekle kovan sayısını artırdığını, işletmesini geliştirdiğin anlatan Pekbay, şöyle konuştu:

7Muştan dünyaya bal ihracatı Devlet desteğiyle 26 kovanla başladı, 20 ülkede pazar buldu: Muş balını dünyaya tanıtmak istiyoruz

"Yıllardır katkısız bal üretiyoruz. En kaliteli balı elde etmek için çaba gösteriyoruz. Özel bir firmayla anlaşmamızı yaptık. Bundan sonraki süreçte de beraber çalışacağız. Bu firma aracılığıyla ürettiğimiz balı yurt dışına gönderiyoruz. 2 bin kovanımız var. Yıldan yıla kovan sayımız da değişiyor. Çam ve çiçek balı elde ediyoruz. Bu yıl 60 ton bal elde ettik. Bu balın 50 tonunu anlaştığımız firma aracılığıyla yurt dışına pazarlıyoruz. İlk defa Muş'tan yurt dışına bal gönderiliyor."

8Muştan dünyaya bal ihracatı Devlet desteğiyle 26 kovanla başladı, 20 ülkede pazar buldu: Muş balını dünyaya tanıtmak istiyoruz

Devlet desteğiyle 1500 kovan, karavan ve diğer malzemeleri aldığını belirten Pekbay, "Devlet desteği olmasaydı bu üretimi yapamaz, yurt dışına ürün gönderemezdik. Aldığımız destekle işletmemizi büyüttük. Hedefimiz kovan sayısını artırarak gelecek yıllarda 150 ton bal üretmek." dedi.

9MUŞ BALINI YURT DIŞINA TANITACAĞIZ

"MUŞ BALINI YURT DIŞINA TANITACAĞIZ"

Pekbay'dan aldığı balı yurt dışına gönderen firmanın sorumlusu Adem Birdal ise kentte üretilen balın çok kaliteli olduğunu söyledi.

10Muştan dünyaya bal ihracatı Devlet desteğiyle 26 kovanla başladı, 20 ülkede pazar buldu: Muş balını dünyaya tanıtmak istiyoruz

Aldıkları balı başta Orta Doğu, Avrupa ve Balkan ülkeleri olmak üzere 20 ülkeye pazarladıklarını ifade eden Birdal, "Türkiye'de sözleşmeli aracılık yapan ilk firmalardan biriyiz. Muş'ta üreten lezzetli balı alarak bölgenin kalkınmasına da destek sağlıyoruz. Bu yıl Muş'ta sözleşmeli aracılık kapsamında 50 ton bal siparişimiz vardı. Bu siparişi teslim almaya geldik. Hepsi ihracata gidecek. Muş balını yurt dışına tanıtacağız. Aynı şekilde gelecek yıl da sözleşmeli aracılığımızı devam ettireceğiz." ifadelerini kullandı.

11Muştan dünyaya bal ihracatı Devlet desteğiyle 26 kovanla başladı, 20 ülkede pazar buldu: Muş balını dünyaya tanıtmak istiyoruz
12Muştan dünyaya bal ihracatı Devlet desteğiyle 26 kovanla başladı, 20 ülkede pazar buldu: Muş balını dünyaya tanıtmak istiyoruz
13Muştan dünyaya bal ihracatı Devlet desteğiyle 26 kovanla başladı, 20 ülkede pazar buldu: Muş balını dünyaya tanıtmak istiyoruz
14Muştan dünyaya bal ihracatı Devlet desteğiyle 26 kovanla başladı, 20 ülkede pazar buldu: Muş balını dünyaya tanıtmak istiyoruz
15Muştan dünyaya bal ihracatı Devlet desteğiyle 26 kovanla başladı, 20 ülkede pazar buldu: Muş balını dünyaya tanıtmak istiyoruz