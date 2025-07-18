Ardahan'da temmuz ayında kışı yaşıyorlar! Burada yılın 12 ayı soba sanıyor

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Akşamları hava öyle bir soğuyor ki, sanki sonbahar değil kış gelmiş gibi. Eğer bu şekilde devam ederse, eylül ayı gelmeden kar yağışıyla karşılaşabiliriz. Soğuk nedeniyle hayvanların meraya çıkma süreleri de kısaldı. Bu da süt ve et veriminde düşüşe yol açıyor" diye konuştu.