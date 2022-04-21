Arda Turan'ın Galatasaray'a faturası ağır oldu! Sadece 289 dakika...

8 MİLYON TL

Galatasaray'da bu sezon sakatlığı yüzünden 35 maçı kaçıran Arda Turan, sarı-kırmızılı formayla aldığı kısa sürede de beklentilerin altında kaldı. Başarısız performansı ile sık sık tartışma konusu olan Arda Turan'ın Galatasaray'a maliyeti ise yıllık 8 milyon TL oldu.