Arda Turan'ın Galatasaray'a faturası ağır oldu! Sadece 289 dakika...
Uzun yılların ardından yeniden Galatasaray'a dönerek yeni bir meydan okumaya koyulan Arda Turan, bu sezon zor bir süreçten geçen sarı-kırmızılı ekipte en çok eleştirilen isimler arasında yer aldı. Deneyimli futbolcu özellikle son haftalardaki görüntüsü ile tepki toplarken kilosu ve özensiz görüntüsü taraftarlardan sosyal medya lincine maruz kalmasına neden oldu. Bu sezon bekleneni veremeyen deneyimli futbolcunun Galatasaray'dan aldığı ücret de belli oldu. İşte detaylar...
Süper Lig'de 33. haftanın kapanış maçında Galatasaray sahasında küme düşmesi kesinleşen ilk takım olan Yeni Malatyaspor'la karşılaştı. Sarı-kırmızılılar sahadan 2-0 galip ayrıldı. Maçta yedekler arasında yer alan Arda Turan konuşulmaya devam ediyor.
GÖRÜNTÜSÜ DİKKAT ÇEKMİŞTİ
Bu sezon sakatlıklardan ötürü formasından uzun süre ayrı kalan Arda, Fenerbahçe maçının son dakikalarında oyuna dahil oldu. Torrent'in son dakikalarda şans verdiği Arda Turan, sarı lacivertliler karşısında etkili olamazken görüntüsü dikkat çekiciydi. Sosyal medyada Arda'nın oyuna alınmasını eleştiren sarı kırmızılı taraftarlar, 35 yaşındaki oyuncunun aldığı kilolara ve beyazlayan sakallarına dikkat çekti. Yıldız oyuncunun eski formunun çok uzağında kaldığı yorumları yapılırken kilo aldığı yönünde paylaşımlar yapıldı.