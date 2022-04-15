Arda Güler'in sözleşmesinden çıkan madde şok etti! Bunu yapmayan hoca yanacak

Arda Güler'in ailesi ise genç futbolcunun Borussia Dortmund'a transferine eğitimini ve gelişimini daha iyi sürdürebilmesi adına sıcak bakıyor. 17 yaşındaki oyuncunun en ciddi talibi Borussia Dortmund. Kontratına 30 milyon euro'ya serbest kalır maddesi konan Arda Güler için aynı sözleşmeye 'Gelecek sezon 1300 dakika oynama zorunluluğu' getirildiği belirtildi. Süper yeteneğin önümüzdeki sezon en az 14-15 maçta oynatılacağı öğrenildi.