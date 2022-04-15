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FenerbahçeArda Güler'in sözleşmesinden çıkan madde şok etti! Bunu yapmayan hoca yanacak
HaberlerFenerbahçe Haberleri Arda Güler'in sözleşmesinden çıkan madde şok etti! Bunu yapmayan hoca yanacak
• 15 Nisan 2022 - 14:00 • Son Güncelleme:

Arda Güler'in sözleşmesinden çıkan madde şok etti! Bunu yapmayan hoca yanacak

Fenerbahçe'nin yeni sözleşme uzattığı ve kontratına '30 milyon euro'ya serbest kalır' maddesi koyduğu Arda Güler için flaş bir iddia ortaya atıldı. Süper yetenek için Ali Koç'un gelecek sezonu da göz önünde bulundurarak farklı bir 'Arda Güler' planı yaptığı anlaşıldı.

• 15 Nisan 2022 - 14:00 • Son Güncelleme:
1Arda Gülerin sözleşmesinden çıkan madde şok etti Bunu yapmayan hoca yanacak
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Fenerbahçe'de gelecek sezon için güçlü bir kadro kurmak için çalışmalara başlandı. Yeni teknik direktörün kim olacağı merak edilen Sarı-lacivertlilerde gözler yeni sezonda takımdan ayrılacak ve kalacak oyunculara çevrildi.

2Arda Gülerin sözleşmesinden çıkan madde şok etti Bunu yapmayan hoca yanacak

Fenerbahçe, gelecek sezonun kadrosuna yönelik atılacak somut adımlar için yeni teknik direktörü bekliyor.

3Arda Gülerin sözleşmesinden çıkan madde şok etti Bunu yapmayan hoca yanacak

Yönetim, Joachim Löw ile görüşmelerini sürdürüyor. Taraflar, Alman teknik adamın şahsi kazancından ziyade proje odaklı şartlar üzerinde orta yolu bulmaya çalışıyor.

4Arda Gülerin sözleşmesinden çıkan madde şok etti Bunu yapmayan hoca yanacak

Ancak Sarı-lacivertlilerin son dönemde yakaladığı form grafiği nedeniyle İsmail Kartal'ın da yeni sezon için hoca adaylarında biri olduğu konuşuluyor.

5Arda Gülerin sözleşmesinden çıkan madde şok etti Bunu yapmayan hoca yanacak

Sarı-Lacivertliler'de bir diğer hedef de forma şansı bulamayan ve yüksek maliyetli isimler ile yolları ayırıp bütçeyi rahatlatmak.

6LUİZ GUSTAVO VE SOSAYA GÜLE GÜLE

LUİZ GUSTAVO VE SOSA'YA GÜLE GÜLE

Bu bağlamda sözleşmesi bitecek 36 yaşındaki Jose Sosa'nın yanı sıra 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 34 yaşındaki Luiz Gustavo ile de devam edilmeyecek.

7ENNER VALENCİA ABDYE GİDİYOR

ENNER VALENCİA ABD'YE GİDİYOR

Son haftalar da süre alamayan Ekvadorlu forvet Enner Valencia'nın da ayrılık ihtimali var. Ekvador basınında çıkan haberlerde Enner Valencia, sezonun sona ermesiyle birlikte kariyerini MLS'te sürdürmeye hazırlandığı ifade edildi.

8Arda Gülerin sözleşmesinden çıkan madde şok etti Bunu yapmayan hoca yanacak

Fenerbahçe ile bir yıllık daha sözleşmesi bulunan 32 yaşındaki oyuncu bu sezon forma şansı bulduğu 27 maçta 10 gol atarken, 6 da asist yaptı.

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10BERKE ÖZER İMZAYI ATMADI BEN AVRUPAYA GİDİYORUM DEDİ

BERKE ÖZER İMZAYI ATMADI 'BEN AVRUPA'YA GİDİYORUM' DEDİ

Kariyerine Avrupa'da devam etmek isteyen ve sözleşmesi sona erecek Berke Özer de sarı lacivertli formaya veda edecek.

11KİRALIKLAR BAŞA BELA

KİRALIKLAR BAŞA BELA

Kiralık olarak gönderilen Mbwana Samatta, Mauricio Lemos ve Max Meyer ile ilgili karar yeni hocaya bırakılacak.

12SERDAR AZİZDE SORUN YOK

SERDAR AZİZ'DE SORUN YOK

Sözleşmesi haziran ayında sona bitecek olan Serdar Aziz ile ise yeni sözleşme imzalanacak.

13CRESPO GİDEBİLİR

CRESPO GİDEBİLİR

Gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan Miguel Crespo, Avrupa'nın dev takımlarının da gözüne girmiş konumda.

14KİRALAMA + ZORUNLU SATIN ALMA

KİRALAMA + ZORUNLU SATIN ALMA!

Fenerbahçe-Galatasaray karşılaşmasını izleyen Atletico Madrid yetkilileri Portekizli oyuncu için olumlu rapor verdi.

15Arda Gülerin sözleşmesinden çıkan madde şok etti Bunu yapmayan hoca yanacak

Fenerbahçe, 6 genç futbolcu Ferdi Kadıoğlu, Arda Güler, Muhammed Gümüşkaya, Melih Bostan, Osman Ertuğrul Çetin ve İsak Vural, yeni sözleşme imzalamıştı.

16Arda Gülerin sözleşmesinden çıkan madde şok etti Bunu yapmayan hoca yanacak

Takvim'in haberine göre, Borussia Dortmund, Arda Güler için devreye girdi ve Alman ekibi, genç oyuncu ile ilgili Fenerbahçe yönetimi ile dirsek temasında.

17Arda Gülerin sözleşmesinden çıkan madde şok etti Bunu yapmayan hoca yanacak

Fenerbahçe'nin ise serbest kalma bedelini 30 milyon euro olarak belirlediği Arda Güler'i kısa vadede satmayı düşünmediği ve genç futbolcudan saha içinde daha fazla faydalandıktan sonra transfere izin verebileceği konuşuluyor.

18Arda Gülerin sözleşmesinden çıkan madde şok etti Bunu yapmayan hoca yanacak

Arda Güler'in ailesi ise genç futbolcunun Borussia Dortmund'a transferine eğitimini ve gelişimini daha iyi sürdürebilmesi adına sıcak bakıyor. 17 yaşındaki oyuncunun en ciddi talibi Borussia Dortmund. Kontratına 30 milyon euro'ya serbest kalır maddesi konan Arda Güler için aynı sözleşmeye 'Gelecek sezon 1300 dakika oynama zorunluluğu' getirildiği belirtildi. Süper yeteneğin önümüzdeki sezon en az 14-15 maçta oynatılacağı öğrenildi.

19Arda Gülerin sözleşmesinden çıkan madde şok etti Bunu yapmayan hoca yanacak

 

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