Arda Güler'in sözleşmesinden çıkan madde şok etti! Bunu yapmayan hoca yanacak
Fenerbahçe'nin yeni sözleşme uzattığı ve kontratına '30 milyon euro'ya serbest kalır' maddesi koyduğu Arda Güler için flaş bir iddia ortaya atıldı. Süper yetenek için Ali Koç'un gelecek sezonu da göz önünde bulundurarak farklı bir 'Arda Güler' planı yaptığı anlaşıldı.
Fenerbahçe'de gelecek sezon için güçlü bir kadro kurmak için çalışmalara başlandı. Yeni teknik direktörün kim olacağı merak edilen Sarı-lacivertlilerde gözler yeni sezonda takımdan ayrılacak ve kalacak oyunculara çevrildi.
Ancak Sarı-lacivertlilerin son dönemde yakaladığı form grafiği nedeniyle İsmail Kartal'ın da yeni sezon için hoca adaylarında biri olduğu konuşuluyor.
Fenerbahçe, 6 genç futbolcu Ferdi Kadıoğlu, Arda Güler, Muhammed Gümüşkaya, Melih Bostan, Osman Ertuğrul Çetin ve İsak Vural, yeni sözleşme imzalamıştı.
Arda Güler'in ailesi ise genç futbolcunun Borussia Dortmund'a transferine eğitimini ve gelişimini daha iyi sürdürebilmesi adına sıcak bakıyor. 17 yaşındaki oyuncunun en ciddi talibi Borussia Dortmund. Kontratına 30 milyon euro'ya serbest kalır maddesi konan Arda Güler için aynı sözleşmeye 'Gelecek sezon 1300 dakika oynama zorunluluğu' getirildiği belirtildi. Süper yeteneğin önümüzdeki sezon en az 14-15 maçta oynatılacağı öğrenildi.