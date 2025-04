Araziyi 4 dönüme çıkarttı, 2 ton üretim yapıyor! Kilosu 500 liradan satışı var: Almanya, Danimarka ürün için sırada...

Kış aylarında örtü altında üretilen can eriği, kilogram fiyatı 500 TL’den alıcı bularak İngiltere, Almanya ve Danimarka gibi ülkelere ihraç ediliyor. Can eriği üretiminden memnun olduğunu ifade eden Aslan, soğuk havanın rekolteyi olumsuz etkilediğini belirterek çiftçilere can eriği üretimi tavsiyesinde bulundu.