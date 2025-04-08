Araziyi 4 dönüme çıkarttı, 2 ton üretim yapıyor! Kilosu 500 liradan satışı var: Almanya, Danimarka ürün için sırada...

Ürettikleri can eriğinin kaliteli olduğunu ifade eden Emel Aslan ise, "Hasat şükürler olsun iyi gidiyor. 13 yıldır erik üretimi yapıyoruz. Bu yıl beklentimiz çok değildi ama yine bin şükür iyi. Ürün kalitesi çok iyi, süper. Herkese eriğimizden tüketmeyi öneririm. Yorucu ama yorulmadan da bir şey olmaz" dedi.