Araziyi 4 dönüme çıkarttı, 2 ton üretim yapıyor! Kilosu 500 liradan satışı var: Almanya, Danimarka ürün için sırada...
4 dönüm arazisi ve 320 ağacı olan Hataylı üretici Aladdin Aslan, kilosu 500 liradan satışını yaptığı can eriği hasadına başladı. Ben isterdim ki köyümde 50 tane daha böyle sera olsun. İsterdim ki gençlerimiz başka şehirlere, başka ülkelere gideceklerine toprakla buluşsunlar. Şu anda kilogram fiyatı 500 TL’den tüccara veriyoruz, yaklaşık 1 buçuk - 2 ton hasat bekliyoruz" dedi.
• 08 Nisan 2025 - 09:18 • Son Güncelleme:
• 08 Nisan 2025 - 09:18 • Son Güncelleme: