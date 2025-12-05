Aralık ayının ortasına kadar sürecek! Bağlarda ürün azaldı, 50 liradan satılıyor
05.12.2025 - 15:31Güncellenme Tarihi:
Kaynak : İHA
Manisa'nın Sarıgöl Ovası'nda yetişen dünyaca ünlü Sultaniye üzümünde hasatta sona yaklaşıldı. Toplanan üzümler iç piyasada kilosu 50 liradan alıcı buluyor.
Aralık ayının ilk haftasında sürdürülen kesimler, örtü altındaki bağlarda sararan yapraklar arasından toplanarak taze şekilde pazarlara ulaştırılıyor. Hasadın Aralık ayının ortalarına kadar sürmesi bekleniyor.
Sarıgöl’ün Baharlar Mahallesi’nden üzüm üreticisi Nuri Uyanık, üzüm miktarının azaldığını belirterek, "Şu an bağlarda üzüm azaldı. İhracat yok gibi denilebilir. İç piyasada mahallenin içinde 40-50 liradan satılıyor. İç piyasaya yönelik fiyatlar ise kalitesine göre 25-35 lira arasında değişiyor. Yağışlar başlamadığı için kesimler hız kazandı." dedi.