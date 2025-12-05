GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemAralık ayının ortasına kadar sürecek! Bağlarda ürün azaldı, 50 liradan satılıyor
HaberlerGündem Haberleri Aralık ayının ortasına kadar sürecek! Bağlarda ürün azaldı, 50 liradan satılıyor

Aralık ayının ortasına kadar sürecek! Bağlarda ürün azaldı, 50 liradan satılıyor

05.12.2025 - 15:31Güncellenme Tarihi:

Kaynak : İHA

Manisa'nın Sarıgöl Ovası'nda yetişen dünyaca ünlü Sultaniye üzümünde hasatta sona yaklaşıldı. Toplanan üzümler iç piyasada kilosu 50 liradan alıcı buluyor.

1Aralık ayının ortasına kadar sürecek! Bağlarda ürün azaldı, 50 liradan satılıyor

Manisa’nın dünyaca ünlü Sultaniye üzümünün yetiştirildiği Sarıgöl Ovası’nda üzüm hasadında sona yaklaşıldı.Temmuz ayında erkence üzüm çeşitleriyle başlayan hasat süreci, Sultaniye ve çekirdekli sofralık üzümlerin kesimleriyle aralıksız devam ediyor.

2Aralık ayının ortasına kadar sürecek! Bağlarda ürün azaldı, 50 liradan satılıyor

Aralık ayının ilk haftasında sürdürülen kesimler, örtü altındaki bağlarda sararan yapraklar arasından toplanarak taze şekilde pazarlara ulaştırılıyor. Hasadın Aralık ayının ortalarına kadar sürmesi bekleniyor.

3Aralık ayının ortasına kadar sürecek! Bağlarda ürün azaldı, 50 liradan satılıyor

Sarıgöl’ün Baharlar Mahallesi’nden üzüm üreticisi Nuri Uyanık, üzüm miktarının azaldığını belirterek, "Şu an bağlarda üzüm azaldı. İhracat yok gibi denilebilir. İç piyasada mahallenin içinde 40-50 liradan satılıyor. İç piyasaya yönelik fiyatlar ise kalitesine göre 25-35 lira arasında değişiyor. Yağışlar başlamadığı için kesimler hız kazandı." dedi.