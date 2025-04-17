Antika kilim peşinde Siirt'ten Sibirya'ya uzanan yolculuk! 11 çocuğunu böyle büyüttü
Siirt'te 75 yaşındaki Mehmet Kireç, yarım asırdır uğraştığı "antika kilim" ticareti sayesinde 11 çocuk büyüttü. Türkiye'nin birçok şehrine gittiğini belirten Kireç, şöyle konuştu: 'Mesleği öğrendikçe herkesin eski kilimleri istediğini gördüm. Artık ben de bunun için Irak, Suriye, Rusya, Sibirya, Özbekistan, Kazakistan, Afganistan'a kadar gittim.'
AA
• 17 Nisan 2025 - 13:16 • Son Güncelleme:
AA
• 17 Nisan 2025 - 13:16 • Son Güncelleme: