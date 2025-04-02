Antalya'yı hortum dehşeti! 2 tonluk bungalovu 30 metre sürükledi, 9 araba hurdaya döndü

İş yerinde elektriklerin kesilmesinin ardından otomatik kapıyı kapatmak için girişe geldiklerini belirten bir iş yeri çalışanı ise "Otomatik kapıyı kapatmak için enerji sağlamaya çalışırken hortum fırtına karışımı bir şey çıktı. Üçgen evin bir sağa bir sola gittiğini gördük. Sonra otomobilin üzerinden uçup buraya geldi ve yan yattı. Hortum durduktan sonra dışarı çıktık. Bu manzara ile karşılaştık. Üçgen ev yaklaşık 30 metre yol kat edip otomobilin üzerinden geçip buraya geldi" dedi.