Antalya'yı hortum dehşeti! 2 tonluk bungalovu 30 metre sürükledi, 9 araba hurdaya döndü
Antalya'nın Manavgat ilçesinde etkili olan kuvvetli yağış sonrası oluşan hortum bir iş yerinde büyük ölçüde zarar oluşmasına neden oldu. Hortum, iş yerinin önünde bulunan ve içerisinde eşyaların yer aldığı 2 ton ağırlığındaki bungalovu 30 metre sürüklerken, karavan yapılmak üzere bekleyen hafif ticari bir aracı da otomobillerin üzerine fırlattı. Hortumun bungalovu dışında 9 araçta büyük ölçüde zarar meydana getirdiği belirtildi.
DHA
• 02 Nisan 2025 - 16:14 • Son Güncelleme:
DHA
• 02 Nisan 2025 - 16:14 • Son Güncelleme: