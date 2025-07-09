Antalyalılar bile böylesini yaşamadı! Deniz görünmüyor, Beydağları bulutların altında...

3

Öğle saatlerinde sahil bandında ve kent merkezinde etkili olan nem, açık havada vakit geçiren yerli ve yabancı turistleri bunalttı. Antalya Kaleiçi, Cumhuriyet Meydanı ve Işıklar Caddesi gibi kalabalık turistik bölgelerde insanların güneşten korunmak için şemsiye taşıdığı, bazı tatilcilerin ise serinlemek için el pervanesi ve yelpaze kullandığı görüldü.