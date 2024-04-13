Antalya'daki teleferik kazasının nedeni belli oldu! Genç kız o anları kaydetti: 1 can kaybı ve yaralılar var

Bizim iplerle ve profesyonel dağcı ekiplerimizle kurtarma yapacağımız yer çok zorlu bir yer. Dolayısıyla helikopter ile kurtarma operasyonu gerçekleştiriyoruz. Helikopterler gece yarısından beri uçuyor aslında. Gece görüş ekipmanlarıyla birlikte gerçekten çok özenli ve dikkatli bir şekilde çalışmamız devam ediyor. Şu anda Sahil Güvenlik Komtanlığı'na bağlı 4 helikopter, Hava Kuvvetleri'ne bağlı helikopterimiz, jandarmamıza bağlı iki helikopterle birlikte alanda yeteri kadar toplamda 8 helikopterimiz var.