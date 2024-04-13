Antalya'daki teleferik kazasının nedeni belli oldu! Genç kız o anları kaydetti: 1 can kaybı ve yaralılar var
Antalya'da Tünektepe Teleferik ve Sosyal Tesisleri'nde hareket halindeki teleferik kabinlerinden biri düştü. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi ise yaralandı. Olayla ilgili Mülkiye Müfettişleri görevlendirilirken Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatıldığını açıkladı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve AFAD Başkanı Okay Memiş kurtarma çalışmalarındaki son durumu açıkladı. Teleferik kazasının o anları genç kızın kamerasına böyle yansıdı. Öte yandan kazanın neden meydana geldiği belli oldu.
DHA/İHA
• 13 Nisan 2024 - 11:37 • Son Güncelleme:
DHA/İHA
• 13 Nisan 2024 - 11:37 • Son Güncelleme: