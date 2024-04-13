Gazete Vatan Logo
GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gündem Antalya'daki teleferik kazasının nedeni belli oldu! Genç kız o anları kaydetti: 1 can kaybı ve yaralılar var
Haberler Gündem Haberleri Antalya'daki teleferik kazasının nedeni belli oldu! Genç kız o anları kaydetti: 1 can kaybı ve yaralılar var

Antalya'daki teleferik kazasının nedeni belli oldu! Genç kız o anları kaydetti: 1 can kaybı ve yaralılar var

Antalya'da Tünektepe Teleferik ve Sosyal Tesisleri'nde hareket halindeki teleferik kabinlerinden biri düştü. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi ise yaralandı. Olayla ilgili Mülkiye Müfettişleri görevlendirilirken Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatıldığını açıkladı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve AFAD Başkanı Okay Memiş kurtarma çalışmalarındaki son durumu açıkladı. Teleferik kazasının o anları genç kızın kamerasına böyle yansıdı. Öte yandan kazanın neden meydana geldiği belli oldu.

DHA/İHA
• 13 Nisan 2024 - 11:37 • Son Güncelleme:
DHA/İHA
• 13 Nisan 2024 - 11:37 • Son Güncelleme:
1 Antalyadaki teleferik kazasının nedeni belli oldu Genç kız o anları kaydetti: 1 can kaybı ve yaralılar var

Antalya'nın Merkez Konyaaltı ilçesinde bulunan ve Antalya Büyükşehir belediyesi şirketlerinden ANET'e ait olan 605 rakımlı Tünektepe Teleferik ve Sosyal Tesislerinde sefer halinde olan teleferikte kabinlerden biri düştü.

2 Antalyadaki teleferik kazasının nedeni belli oldu Genç kız o anları kaydetti: 1 can kaybı ve yaralılar var

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye sağlık ekibi yönlendirilirken, olayda 1 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. 10 kişinin de yaralandığı olay sonrası Antalya Büyükşehir belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, kalkış noktasına yakın bölgedeki kabinlerde bulunan vatandaşları kabinlerden indirip güvenli alana tahliye ediyor.

3

TELEFERİK KAZASINDAN YENİ GÖRÜNTÜ

Antalya'da 1 kişinin hayatını kaybettiği teleferik kazası kabindeki bir kadının cep telefonu kamerasına yansıdı. Kabinde manzarayı izlerken o anları kaydeden kadının, kaza anında yaşadığı panik anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

4 Antalyadaki teleferik kazasının nedeni belli oldu Genç kız o anları kaydetti: 1 can kaybı ve yaralılar var

AFAD Başkanı Okay Memiş, son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu: "Çalışmalarımız aralıksız sürdürülmektedir. Şu ana kadar asılı kalan kabinlerden 16 kabinde 128 vatandaşımızın tahliyesini gerçekleştirmiş olduk. 8 kabinde 43 vatandaşımızın tahliye işlemleri devam ediyor.

5 Antalyadaki teleferik kazasının nedeni belli oldu Genç kız o anları kaydetti: 1 can kaybı ve yaralılar var

Bu tahliye işlemlerini 4 helikopterle sürdürüyoruz. Kabinlere ulaşıp ip yardımıyla tahliyelerini gerçekleştiriyoruz. Bugün için rüzgardan kaynaklı uçuşlarda yer yer sorunlar yaşanıyor. İlerleyen süreçte hava kararmadan operasyonumuzu tamamlamayı ümit ediyoruz."

6 DİREK HEYELAN NEDENİYLE KIRILMIŞ

DİREK HEYELAN NEDENİYLE KIRILMIŞ

AFAD Başkanı Okay Memiş, teleferik kazasına ilişkin yaptığı açıklamada, teleferik hattındaki 5'inci direğin heyelan nedeniyle kırıldığını, 1 kabinin kırılan direğe çarparak hasar aldığını kaydetti.

7 Antalyadaki teleferik kazasının nedeni belli oldu Genç kız o anları kaydetti: 1 can kaybı ve yaralılar var

Memiş, şu anda kuvvetli rüzgarın yer yer çalışmaları zorlaştırdığını belirtti. Memiş, hava kararana kadar operasyonu tamamlamayı düşündüklerini söyledi. Okay Memiş, kurtarma çalışmalarına 7 helikopter, 87 araç ve 435 personelin katıldığını, AFAD başkanlık ve il müdürlüklerinden destek olarak 77 personelin intikal ettirildiğini kaydetti. Okay Memiş, hastanelerde tedaviye alınan yaralı 7 kişinin durumunun da iyi olduğunu sözlerine ekledi.

8 AVUKAT GÜMÜŞ HAYATINI KAYBETTİ

AVUKAT GÜMÜŞ HAYATINI KAYBETTİ

Öte yandan kazada, Söke'nin Bağarası Mahallesi’nde oturan avukat Memiş Enes Gümüş (54) hayatını kaybetti.

9 Antalyadaki teleferik kazasının nedeni belli oldu Genç kız o anları kaydetti: 1 can kaybı ve yaralılar var

Aynı kazada, Gümüş'ün Bağarası Hürriyet Ortaokulu'nda öğretmenlik yapan eşi Kezban Gümüş ile çocukları Lütfullah (17) ve Fatih Gümüş’ün de (14) yaralandığı öğrenildi.

10 MSBDEN AÇIKLAMA

MSB'DEN AÇIKLAMA

MSB'den yapılan açıklamada, "Antalya’da meydana gelen teleferik kazası sonrası mahsur kalan vatandaşları kurtarma çalışmalarına destek için Konya’daki 3’üncü Ana Jet Üs Komutanlığımızdan 1 adet AS-532 Couger tipi helikopter görevlendirildi." denildi.

11 Antalyadaki teleferik kazasının nedeni belli oldu Genç kız o anları kaydetti: 1 can kaybı ve yaralılar var

CNN TÜRK'ten Emrah Çakmak'a açıklamalarda bulunan AFAD Başkanı Okay Memiş bölgedeki çalışmalara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Memiş'in açıklamaları şöyle; Kesintisiz süren çok büyük bir kurtarma operasyonu yapılıyor. 16 kabinden 128 vatandaşımızın tahliyesini gerçekleştirdik. 8 kabinde 43 vatandaşımız kaldı. Helikopterler ve yerden diğer uzman helikopterlerimiz de operasyonlarını yürütüyor. Helikopterlerin uçmuş olduğu alan çok sarp ve zorlu coğrafyası olan bir bölge.

12 Antalyadaki teleferik kazasının nedeni belli oldu Genç kız o anları kaydetti: 1 can kaybı ve yaralılar var

Bizim iplerle ve profesyonel dağcı ekiplerimizle kurtarma yapacağımız yer çok zorlu bir yer. Dolayısıyla helikopter ile kurtarma operasyonu gerçekleştiriyoruz. Helikopterler gece yarısından beri uçuyor aslında. Gece görüş ekipmanlarıyla birlikte gerçekten çok özenli ve dikkatli bir şekilde çalışmamız devam ediyor. Şu anda Sahil Güvenlik Komtanlığı'na bağlı 4 helikopter, Hava Kuvvetleri'ne bağlı helikopterimiz, jandarmamıza bağlı iki helikopterle birlikte alanda yeteri kadar toplamda 8 helikopterimiz var.

13 KABİNDEN TALİYELER NASIL OLUYOR

KABİNDEN TALİYELER NASIL OLUYOR?

Her helikopterimizde özel aparatlar var, vinçlerimiz var, sepetlerimiz var. Tabi bu arkadaşlarımız çok deneyimli arkadaşlar. Sadece ülkemizde değil dünyada kurtarma operasyonunda söz sahibi pilotlarımız ve personelimiz olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Yanaşmasını ve diğer hususlarını tamamıyla kendileri belirliyorlar.

14 BAKAN YERLİKAYA SON DURUMU AÇIKLADI

BAKAN YERLİKAYA SON DURUMU AÇIKLADI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Teleferikte mahsur kalan vatandaşlarımızı kurtarma çalışmaları aralıksız devam etmektedir. Mahsur kalan 19 kabindeki 137 kişi başarıyla tahliye edilmiştir. 5 kabinde 29 kişinin tahliyesine de devam edilmektedir. Sahil Güvenlik Komutanlığına ait 4 Jandarma Genel Komutanlığına ait 3 helikopter kurtarma çalışmalarında aktif olarak görev yapmaktadır" dedi. Bakan Yerlikaya, "607 arama kurtarma personeli, 8 helikopter, 1 askeri kargo uçağı, 113 araç, 6 ambulans ile drone görevlendirilmiştir. Kurtarma çalışmaları titizlikle sürdürülmektedir. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir" ifadelerini kullandı.