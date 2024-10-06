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Antalya'da yedi yıl boyunca ‘bizim evde damat yok' diye şarkı söyleyip evinin damadı yaptı

Antalya'da 22 yaşındaki genç kadın, lise çağlarında aşık olduğu gence ‘bizim evde damat yok' sözlerini içeren şarkıyı söyleye söyleye evinin damadı yaptı. 7 yıl boyunca birbirlerinden kopmayan gençler, güzel bir düğünle dünyaevine girdi. Sesi oldukça güzel olan gelin ise düğününde de yine o şarkıyı söyledi, davetliler ise salona sanatçı geldiğini sandı. Ortaokulda tanışan ve aynı sınıfta okuyan Gülay (22) - Samet Ulusan (23) çifti, liseye geçtiklerinde ise birbirlerine olan ilgilerini paylaştı. Çevresi tarafından sesinin güzel olduğu söylenen Gülay, o yıllarda söylemeye başladığı ‘Aykırı Yollarına' adlı şarkıyı, her defasında erkek arkadaşı Samet için söylemeye başladı.

• 06 Ekim 2024 - 14:53 • Son Güncelleme:
• 06 Ekim 2024 - 14:53 • Son Güncelleme:
1Antalyada yedi yıl boyunca ‘bizim evde damat yok diye şarkı söyleyip evinin damadı yaptı

7 yıl boyunca söyledi, muradına erdiGenç kadın, 7 yıl boyunca ‘bizim evde damat yok' sözlerini içeren şarkıyı fırsat buldukça Samet için okudu ve muradına erdi.

2Antalyada yedi yıl boyunca ‘bizim evde damat yok diye şarkı söyleyip evinin damadı yaptı

Çocukluktan başlayan aşklarını sürdürerek evlilik kararı alan gençler, düzenlenen düğünle dünya evine girdi.

3Düğününde de okudu

Düğününde de okudu

Güzel bir düğünle yeni hayatlarına başlayan çiftten Gülay Ulusan, pasta ve takı merasimi sonrası salona ikinci girişinde ise eşine ve davetlilere sürpriz yaptı.

4Antalyada yedi yıl boyunca ‘bizim evde damat yok diye şarkı söyleyip evinin damadı yaptı

Genç gelin, yıllar önce okuldayken tahtaya kalktığında söylediği şarkıyı bu kez düğününde seslendirdi. Sahneye kendinden önce sesi gelen gelinin şarkısını duyanlar ise sanatçı geldiğini sandı.

5“Davetliler kadın sanatçı tuttuğumuzu sanmışlar”

“Davetliler kadın sanatçı tuttuğumuzu sanmışlar”

Eşine olan ilgisinin ortaokulda başladığını aktaran gelin Gülay Ulusan, şunları söyledi:“Ortaokulu beraber okuduk, ön sıramda oturuyordu. Lisede okullarımız ayrılmıştı.

6Antalyada yedi yıl boyunca ‘bizim evde damat yok diye şarkı söyleyip evinin damadı yaptı

Lise 2'de 2018'de tekrar konuşmaya başladık. O zamandan bu zamana kadar konuşmaya başladık. Aramızda çıkan problemler de bizi daha sıkı birbirimiz bağladı. Düğünümüzde de bu şarkıyı söylemek istedim.

7Antalyada yedi yıl boyunca ‘bizim evde damat yok diye şarkı söyleyip evinin damadı yaptı

Çünkü okulda tahtaya çıktığımda da bu şarkıyı söylüyordum. Bu şarkı tek bir kişiye aitti benim için. Bunu da düğünümde kullanmak istedim. Bizim ilk girişimiz merdivenden ve büyük bir gelinlikle indim. Biz takı ve pastadan sonra geri gittik.

8Antalyada yedi yıl boyunca ‘bizim evde damat yok diye şarkı söyleyip evinin damadı yaptı

Orada şarkı söylerken girişimiz sonradan olandı. Şarkı söyleyerek girmek istedim, davetliler de kadın sanatçı tuttuğumuzu sanmışlar.”

9Antalyada yedi yıl boyunca ‘bizim evde damat yok diye şarkı söyleyip evinin damadı yaptı

Damat Samet Ulusan da eşinin şarkıyla geleceğini düğün provasında öğrendiğini belirterek, “Güzel bir düğün oldu bizim için ve mutluyuz” dedi.

10Antalyada yedi yıl boyunca ‘bizim evde damat yok diye şarkı söyleyip evinin damadı yaptı
11Antalyada yedi yıl boyunca ‘bizim evde damat yok diye şarkı söyleyip evinin damadı yaptı
12Antalyada yedi yıl boyunca ‘bizim evde damat yok diye şarkı söyleyip evinin damadı yaptı