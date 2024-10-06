Antalya'da yedi yıl boyunca ‘bizim evde damat yok' diye şarkı söyleyip evinin damadı yaptı

Çünkü okulda tahtaya çıktığımda da bu şarkıyı söylüyordum. Bu şarkı tek bir kişiye aitti benim için. Bunu da düğünümde kullanmak istedim. Bizim ilk girişimiz merdivenden ve büyük bir gelinlikle indim. Biz takı ve pastadan sonra geri gittik.