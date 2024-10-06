Antalya'da yedi yıl boyunca ‘bizim evde damat yok' diye şarkı söyleyip evinin damadı yaptı
Antalya'da 22 yaşındaki genç kadın, lise çağlarında aşık olduğu gence ‘bizim evde damat yok' sözlerini içeren şarkıyı söyleye söyleye evinin damadı yaptı. 7 yıl boyunca birbirlerinden kopmayan gençler, güzel bir düğünle dünyaevine girdi. Sesi oldukça güzel olan gelin ise düğününde de yine o şarkıyı söyledi, davetliler ise salona sanatçı geldiğini sandı. Ortaokulda tanışan ve aynı sınıfta okuyan Gülay (22) - Samet Ulusan (23) çifti, liseye geçtiklerinde ise birbirlerine olan ilgilerini paylaştı. Çevresi tarafından sesinin güzel olduğu söylenen Gülay, o yıllarda söylemeye başladığı ‘Aykırı Yollarına' adlı şarkıyı, her defasında erkek arkadaşı Samet için söylemeye başladı.
• 06 Ekim 2024 - 14:53 • Son Güncelleme:
• 06 Ekim 2024 - 14:53 • Son Güncelleme: