Antalya'da yaşamaz dedikleri bebek büyüdü ve kendisi gibi görme engelli insanlara ışık oluyor

Bizim yaptıklarımız sesli oyun olduğu için kod yazımı biraz karışık. Eğer yardımcı olunur ve grafik eklersek inanıyorum ki daha güzel olacaktır. Gören insanlar çok iyi eğlenebiliyor. Benim gibi görme engellilerin erişim sıkıntısı oluyor. Birçok oyun görme engelliler için tasarlanmadı. Hem eğlenmek hem vakit geçirmek için bunları yapmak istiyorum. En başta kendim de vakit geçirmek istiyordum" diye konuştu.