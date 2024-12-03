Antalya'da yaşamaz dedikleri bebek büyüdü ve kendisi gibi görme engelli insanlara ışık oluyor
Antalya'da 5,5 aylıkken 500 gram ağırlığında doğan, doktorların 'yaşamaz' dediği Enes Özcan İşkol (19), 3,5 ay kaldığı kuvözdeki ışık nedeniyle görme yetisini kaybetti. 7 yaşında okulda bilgisayarla tanışan Enes, kendisi gibi görme engellilerin yaşamlarını kolaylaştırmak için dijital programlar ve sadece sesten oluşan oyunlar kodluyor. Enes, farklı ülkelerden binlerce görme engellinin çevrim içi oynadığı oyununa grafik ekleyebilmek istiyor.
Semih ERSÖZLER/ANTALYA,(DHA)
• 03 Aralık 2024 - 11:34 • Son Güncelleme:
Semih ERSÖZLER/ANTALYA,(DHA)
• 03 Aralık 2024 - 11:34 • Son Güncelleme: