Antalya'da topun peşinden ırmağa atlayan çocuk kayboldu
20.07.2025 - 14:09Güncellenme Tarihi:
Kaynak : Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)
Antalya'nın Serik ilçesinde dün ailesi ile piknik yaparken ırmağa kaçan topun peşinden suya atlayan Özgür Yıldırım (15), akıntıya kapılıp kayboldu. Bölgeye sevk edilen ekipler, Yıldırım’ı arıyor.
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Olay, dün saat 20.00 sıralarında meydana geldi. Serik ilçesi Sarıabalı Mahallesi Şahintepesi mesire alanına ailesi ile pikniğe giden Özgür Yıldırım, ırmağa kaçan topu almak için suya atladı.
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Akıntıya kapılan Yıldırım, kısa süre sonra gözden kayboldu. İhbar üzerine adrese jandarma, itfaiye, Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma ile AFAD ekipleri sevk edildi.
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Dün yapılan aramalardan sonuç alınamadı. Havanın kararmasıyla birlikte çalışmalara ara verildi.
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Ekipler, bugün saat 07.00 sıralarında arama çalışmalarına yeniden başladı. Yıldırım'ın Serik ilçesi Kökez Mahallesi’nde ikamet ettiği öğrenildi.