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Antalya'da topun peşinden ırmağa atlayan çocuk kayboldu

20.07.2025 - 14:09Güncellenme Tarihi:

Kaynak : Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)

Antalya'nın Serik ilçesinde dün ailesi ile piknik yaparken ırmağa kaçan topun peşinden suya atlayan Özgür Yıldırım (15), akıntıya kapılıp kayboldu. Bölgeye sevk edilen ekipler, Yıldırım’ı arıyor.

1Antalya'da topun peşinden ırmağa atlayan çocuk kayboldu

Olay, dün saat 20.00 sıralarında meydana geldi. Serik ilçesi Sarıabalı Mahallesi Şahintepesi mesire alanına ailesi ile pikniğe giden Özgür Yıldırım, ırmağa kaçan topu almak için suya atladı.

2Antalya'da topun peşinden ırmağa atlayan çocuk kayboldu

Akıntıya kapılan Yıldırım, kısa süre sonra gözden kayboldu. İhbar üzerine adrese jandarma, itfaiye, Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma ile AFAD ekipleri sevk edildi.

3Antalya'da topun peşinden ırmağa atlayan çocuk kayboldu

Dün yapılan aramalardan sonuç alınamadı. Havanın kararmasıyla birlikte çalışmalara ara verildi.

4Antalya'da topun peşinden ırmağa atlayan çocuk kayboldu

Ekipler, bugün saat 07.00 sıralarında arama çalışmalarına yeniden başladı. Yıldırım'ın Serik ilçesi Kökez Mahallesi’nde ikamet ettiği öğrenildi.