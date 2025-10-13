Antalya'da tarlalar 'beyaz altın' ile doldu taştı! Hasat bereketli başladı: Talep yağıyor

4

Çandır, geçen yıl 17 bin ton pamuk üretimi yapıldığını, bu yıl da bu civarlarda bir rekolte beklendiğini belirtti. Özellikle 1980'li ve 1990'lı yıllarda Antalya'nın pamuk üretimi ve ticaretinde Türkiye'nin önde gelen illerinden biri olduğunu anlatan Çandır, o dönemde kentte faaliyet gösteren tekstil fabrikalarının ve çırçır tesislerinin Antalya ekonomisine önemli katkılar sunduğunu ifade etti. Antalya'nın ikliminden dolayı yetiştirilen pamukların kaliteli olduğunu ifade eden Çandır, "Pamuğu kaliteli ve değerli yapan lif uzunluğu ve lif inceliğidir. Antalya iklimi, toprak yapısı ve en önemlisi de nem faktörü bu bölgede yetişen pamukların daha kaliteli olmasına katkı sağlıyor." diye konuştu.