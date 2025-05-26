Antalya'da korkunç olay! Konuşmak için çağırdığı oğlunu defalarca bıçakladı!

Olay, saat 23.00 sıralarında Murapaşa ilçesi Kızıltoprak Mahallesi 965 Sokak üzerinde bulunan boş bir arazide meydana geldi geldi. Edinilen bilgiye göre, bir süredir oğlu ile aralarında sorun olan Ali T. (60) konuşmak için oğlu Barış T.'yi (25) evine yakın bir noktada bulunan boş araziye çağırdı. Burada konuşmaya başlayan baba-oğulun arasında bir süre sonra henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Ali T. yanında bulunan bıçakla oğlunu defalarca bıçaklayarak olay yerinden ayrıldı.