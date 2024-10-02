Antalya'da internetten satılmaya çalışılan tarihi eserler orijinal çıktı! Değeri dudak uçuklattı

Kültür varlıklarının değeri satışa çıkarılan fiyatın üzerindeİnternet sitesinden 2,5 milyona satışı çıkarılan kültür varlıklarının değerinin çok daha yüksek olduğunu tahmin ettiğini belirten Cemil Karabayram, “2,5 milyon gibi bir rakama satışa çıkarılmıştı, iyi ki bunu fark ettik ve bununla ilgili ihbarda bulunduk, öz topraklarında bulunan bu malzemeleri ana vatanında yer alan müzemize kazandırdık. Edindiğim bilgilere göre, bunlar çok kıymetli malzemeler. Çünkü, hem çok temiz malzemeler hem de gerçekten o döneme eşsiz değer katan Tunç Dağı'na tanımlanan M.Ö. 2000 yılına kadar dayanan bir geçmişi var. 2,5 milyon gibi bir rakamla satışa çıkarılan bu eserlerin değerinin, satışa çıkarılan miktardan çok çok yüksek fiyatlarda olduğunu biliyorum.