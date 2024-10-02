Antalya'da internetten satılmaya çalışılan tarihi eserler orijinal çıktı! Değeri dudak uçuklattı
Bir internet sitesinde, “M.Ö. antik tarihi eser buluntular” başlığıyla 2,5 milyon liradan satışa çıkartılan kültür varlıklarının, Elazığ Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonla Elazığ Müze Müdürlüğü'ne teslim edilmesinin ardından, Müze Müdürlüğü'nün yaptığı inceleme sonucu eserlerin orijinal olduğu tespit edildi.
İHA
• 02 Ekim 2024 - 16:01 • Son Güncelleme:
İHA
• 02 Ekim 2024 - 16:01 • Son Güncelleme: