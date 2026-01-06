Antalya'da eşini ve küçük kızını kesti, cinayeti ablasına izletti! Unuttuğu detay sonu oldu

4





Ağabeyden psikolojik rahatsızlık iddialarına yalanlamaOlayla ilgili konuşan Songül Canatan'ın ağabeyi İsmail Çetin, saldırganın herhangi bir ruhsal sıkıntısının olmadığını ve cinayeti önceden tasarlayarak işlediğini ileri sürdü. Çiftin daha önce hiçbir problemine şahit olmadıklarını söyleyen ağabey Çetin, "Sosyal medyada yanlış bilgilere yer veriliyor. Çiftin herhangi bir maddi problemi yoktu. Saldırganın psikolojik sıkıntıları da yoktu. Anlık gelişen bir olay olmuş. Nasıl olduğunu biz de anlamış değiliz. Cinnet getirmiş ve cinayeti işlemiş. 12 yıldır evlilerdi ve bugüne kadar bir kez bile kavga ettiklerini dahi duymamıştık. Aralarında hiçbir problem yoktu. Olaya öğrendiğimizde şok olduk, ne yapacağımızı şaşırdık" dedi.