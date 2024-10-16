Antalya'da engelli birey engelli rampasının önünü kapatan araca zarar verdi

Yorumlarda tekerlekli sandalyemi kırmak isteyen, zarar vermek isteyen varmış. Bu benim tekerlekli sandalyem ya da arabam değil, bu benim ayağım. Sen benim ayağımı kırmaya çalışıyorsun. Normal bir insanın ayağını kırdığında tekerlekli sandalye ya da koltuk değneği ile yürüyebilir ama sen benim ayağımı kırdığın zaman ben hiçbir şekilde yürüyemem” dedi.Olay sonrası sürücüyle birlikte polise gittiklerini sözlerine ekleyen Mete, “Araç sahibi olmadığı için çok bir şey demedi, kavga etmedi, tartışmadı. Ben de onunla tartışmadım. Beraber polise gittik, ifadelerimiz alındı. Araç kiralık araçmış. Firma sahibi muhtemelen kiralayana, kiralayan da bana dava açacak” dedi.