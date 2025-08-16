Antalya'da 80 bin kişi aynı şeyi yapıyor! Tam 100 kat arttı, her şey bir fideyle başladı

6

Tropikal meyve üretiminin Kovid-19 salgını sonrasında hızla arttığına işaret eden Hüddoğlu, şöyle devam etti:



"Alanya'da son 7-8 yıldaki tropikal üretim alanları çok arttı. Son 10 yılda 100 kat üretim alanı artan meyveler var. Muz ve avokadonun yanında mango, papaya, çarkıfelek ve ejder meyvesiyle anılan bir bölge olduk. Resmi kayıtlara göre ilçede 5 bin tropikal meyve üreticisi var ama üretici sayısı çok daha fazla. Resmi kayıtlarda 25 bin çiftçi var. 5 kişiden biri tropikal meyve üretiyor ama şunu söylemek de doğru: Bu bölgede 10 çiftçi varsa 8 tanesinin evinin önünde küçük veya büyük tropikal bahçesi var."