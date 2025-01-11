Gazete Vatan Logo
GAZETE VATAN ANA SAYFA
GündemAntalya kışa meydan okumaya devam ediyor
HaberlerGündem Haberleri Antalya kışa meydan okumaya devam ediyor

Antalya kışa meydan okumaya devam ediyor

Antalya’nın Alanya ilçesinde güneşli havayı fırsat bilen yerli ve yabancı turistler Damlataş plajını doldurdu.

• 11 Ocak 2025 - 15:22 • Son Güncelleme:
• 11 Ocak 2025 - 15:22 • Son Güncelleme:
1Antalya kışa meydan okumaya devam ediyor

Sıcaklığın 20 dereceye çıktığı Alanya’da güzel hava ile denizin tadını çıkarmak isteyen yerli ve yabancı turistler kendilerini Damlataş plajına attı.

2Antalya kışa meydan okumaya devam ediyor

Deniz sıcaklığının 17 ölçüldüğü Alanya’da vatandaşlar denizin keyfini çıkardı. Güneşli havayı fırsat bilen turistler gemi turlarına çıkarken, kimi turistler havanın güzel olmasıyla birlikte plajların vazgeçilmez etkinliği olan plaj voleybolu oynamayı ise ihmal etmedi.

3Antalya kışa meydan okumaya devam ediyor

Bazı yerli vatandaşlar ise balık tutarak vakit geçirdi.

4Antalya kışa meydan okumaya devam ediyor

Kayseri'den hafta sonu tatili için Alanya'ya gelen Mustafa Kaya (45), "Çocuklarımla birlikte hafta sonunu burada geçirmek için geldik."

5Antalya kışa meydan okumaya devam ediyor

"Bizim oralara göre havalar güzel, sıcak çocuklar denize giriyor, ben de onları izliyorum. Antalya, Alanya bizim vazgeçilmezlerimizden, Kayseri soğuk olduğu için bu kıyafetler ile oturmamız mümkün değil, burada rahatız" dedi.