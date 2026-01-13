Annesinden öğrendi, kazanca dönüştürdü! Talep patladı, herkes onun peşinde

4

Artık insanların sadece karnını doyurmak için değil hem lezzet alıp hem de sağlıklı beslenmek için bir yerlere gidip yemek yediğini belirten işletmenin sahibi Turhan Kovank, "Bir zamanlar teknolojik aletler ile yapılan yemekler ve pişirilen ekmekler insanlara sanki daha güzelmiş gibi geldi. Artık insanlar el değmeden değil bizzat maharetli ellerde organik ve geleneksel yöntemlerle hazırlanmış gıdaların daha sağlıklı olduğunu fark etti. Biz de işletme olarak organik ürünlerle servis yapmaya gayret ediyoruz. En çok sevilen ürünlerimizden biri geleneksel yöntemlerle pişirdiğimiz bazlama. Nurgüzel hanımın ekmekleri herkes tarafından sevilerek tüketiliyor" diye konuştu.