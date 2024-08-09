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GündemAnkara'da korkunç kaza! Otobüs ikiye ayrıldı, 10 can kaybı, 25 yaralı
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Ankara'da korkunç kaza! Otobüs ikiye ayrıldı, 10 can kaybı, 25 yaralı

Ankara'nın Polatlı ilçesinde yolcu otobüsü köprünün ayağına saplanması sonucu meydana gelen trafik kazasında ilk bilgilere göre 10 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı. Ankara Valisi Vasip Şahin "Fren izi yok, ilk değerlendirmelere göre uyuma sonucu olabilir" dedi. Kaza sırasında otobüsün arkasında seyreden otomobilin sürücüsü "Arkadan selektör yaptık, kornaya bastık ama duymadı" ifadelerini kullandı.

AA/DHA/İHA
• 09 Ağustos 2024 - 09:18 • Son Güncelleme:
AA/DHA/İHA
• 09 Ağustos 2024 - 09:18 • Son Güncelleme:
1Ankarada korkunç kaza Otobüs ikiye ayrıldı, 10 can kaybı, 25 yaralı

Kaza, sabah saatlerinde Ankara- Eskişehir yolu Olukpınar köyü mevkinde meydana geldi. Seyir halindeki yolcu otobüsü, kontrolden çıkarak önce bariyerlere daha sonra üst geçit duvarına çarptı.

2Ankarada korkunç kaza Otobüs ikiye ayrıldı, 10 can kaybı, 25 yaralı

Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edilirken, yolun Polatlı istikameti ulaşıma kapatıldı. Kazada ilk belirlemelere göre 10 kişinin hayatını kaybettiği, 25 kişinin yaralandığı belirtildi.

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"FREN İZİ YOK, UYUMU SONUCU OLABİLİR"

Ankara Valisi Vasip Şahin kazada 9 can kaybı, 26 yaralı olduğunu açıkladı. CNN TÜRK'te kazaya ilişkin son bilgileri aktaran Şahin "Fren izi yok, uyuma sonucu olabilir diye ilk değerlendirmelere göre böyle yorumda bulundu teknik arkadaşlar.

4Ankarada korkunç kaza Otobüs ikiye ayrıldı, 10 can kaybı, 25 yaralı

İlerleyen saatlerde tam sebebi ortaya çıkarılacaktır. Otobüs şoförünün de ölen yolcular arasında olduğu bilgisi var" dedi.

5KORNAYA BASTIK AMA DUYMADI

"KORNAYA BASTIK AMA DUYMADI"

Kaza sırasında otobüsün arkasında seyreden otomobilin sürücüsü Murat Türkoğlu, Polatlı'ya gittiklerini belirterek, "Temelli'den beraber çıktık, arkalı önlüydük zaten.

6Ankarada korkunç kaza Otobüs ikiye ayrıldı, 10 can kaybı, 25 yaralı

Otobüs biraz hızlıydı, buraya 3-4 kilometre kala yalpalamaya başladı, sonra köprüye çarptı.

7Ankarada korkunç kaza Otobüs ikiye ayrıldı, 10 can kaybı, 25 yaralı

Otobüsten fırlayan parçalar aracımıza isabet etti. Arkadan selektör yaptık, kornaya bastık ama duymadı." diye konuştu.

8Ankarada korkunç kaza Otobüs ikiye ayrıldı, 10 can kaybı, 25 yaralı

Bölgeye çok sayıda itfaiye, arama kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi.Kazanın meydana geldiği güzergah trafiğe kapatıldı.

9Ankarada korkunç kaza Otobüs ikiye ayrıldı, 10 can kaybı, 25 yaralı
10Ankarada korkunç kaza Otobüs ikiye ayrıldı, 10 can kaybı, 25 yaralı
11Ankarada korkunç kaza Otobüs ikiye ayrıldı, 10 can kaybı, 25 yaralı
12Ankarada korkunç kaza Otobüs ikiye ayrıldı, 10 can kaybı, 25 yaralı