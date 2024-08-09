Ankara'da korkunç kaza! Otobüs ikiye ayrıldı, 10 can kaybı, 25 yaralı
Ankara'nın Polatlı ilçesinde yolcu otobüsü köprünün ayağına saplanması sonucu meydana gelen trafik kazasında ilk bilgilere göre 10 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı. Ankara Valisi Vasip Şahin "Fren izi yok, ilk değerlendirmelere göre uyuma sonucu olabilir" dedi. Kaza sırasında otobüsün arkasında seyreden otomobilin sürücüsü "Arkadan selektör yaptık, kornaya bastık ama duymadı" ifadelerini kullandı.
AA/DHA/İHA
• 09 Ağustos 2024 - 09:18 • Son Güncelleme:
AA/DHA/İHA
• 09 Ağustos 2024 - 09:18 • Son Güncelleme: