Ankara'da doktor baba - oğul aynı hastanede görev yapıyor

‘OĞLUMLA AYNI HASTANEDE OLMAK GURUR VERİCİ’

Prof. Dr. Ali Alagöz ise hastanede 25 yıldır görev yaptığını anlatarak, "Oğlumla bu yıl aynı hastanede çalışmanın vermiş olduğu olağanüstü bir mutluluk var. Bu aynı zamanda çok gurur verici bir şey. Allah herkese böyle bir şey nasip etsin istiyorum. Çok mutluyum. Bu konuda herhangi bir yönlendirmem olmadı. Biraz ailede hekimlerin fazla olması, benim de mesleğimden dolayı bu konuda biraz eğilim oldu ve tıp fakültesini seçti. Şu anda birlikte aynı hastanede çalışmanın mutluluğu içerisindeyiz. Kendisi buraya adapte olmaya çalışıyor. Oğlumla hastanede çok karşılaşmıyoruz; ama genelde şöyle birlikte göründüğümüzde beni tanıyan arkadaşlarım çok olduğu için onların tepkileri çok hoş oluyor. Aslında hekimlerin sosyal ortamda en büyük sorunlarından biri, bir araya geldiklerinde hastaneden bahsederler. Biz bu konuda yeniyiz. Sanırım ilerleyen süreçte bu konular evde çok tartışılacak ve konuşulacak gibi" diye konuştu.