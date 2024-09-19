Ankara'da doktor baba - oğul aynı hastanede görev yapıyor
Ankara'da tıp fakültesini bu yıl bitiren Boran Alagöz (24), Sağlık Bakanlığı'nın sistem üzerinden gerçekleştirdiği kura çekilişi ile babası Prof. Dr. Ala Alagöz'ün (51) 25 yıldır görev yaptığı Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne atandı. Baba ve oğlu 1,5 haftadır birlikte işe giderek, hastalarına şifa olmaya çalışıyor.
Ruken KADIOĞLU-Canberk ÖZTÜRK/ANKARA, (DHA)
• 19 Eylül 2024 - 12:15 • Son Güncelleme:
Ruken KADIOĞLU-Canberk ÖZTÜRK/ANKARA, (DHA)
• 19 Eylül 2024 - 12:15 • Son Güncelleme: