Ankara’da bir ilk! Kadın temalı AVM kapılarını açtı
27.12.2025 - 16:15Güncellenme Tarihi:
Ankara'nın ilk kadın temalı alışveriş merkezi olan Zeruj AVM, kapılarını açtı. Yaklaşık 50 kadın giyim mağazasına ev sahipliği yapan AVM hem seyahat eden yolcuların hem de kent sakinlerinin yeni buluşma noktası olacak.
Türkiye genelinde ise bu konseptte açılan 3'üncü AVM olma özelliğini taşıyor. AVM'de kadın giyim mağazalarının yanı sıra kozmetik ürünlerinin satıldığı alanlar, çocuk oyun alanları ve geniş bir yeme-içme katı da bulunuyor.
Birçok zincir kafe ve restoranın yer aldığı alışveriş merkezi, farklı yaş gruplarına hitap eden sosyal alanlarıyla da öne çıkıyor. YHT Garı'nda konumlanan AVM’nin, günlük seyahat eden yolcular ve kent sakinleri için yeni bir alışveriş ve buluşma noktası olması hedefleniyor.