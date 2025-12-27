Ankara’da bir ilk! Kadın temalı AVM kapılarını açtı

GAZETE VATAN ANA SAYFA
27.12.2025 - 16:15Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Nisa MİĞAL-Batuhan DURNAOĞLU/ANKARA, (DHA)

Ankara'nın ilk kadın temalı alışveriş merkezi olan Zeruj AVM, kapılarını açtı. Yaklaşık 50 kadın giyim mağazasına ev sahipliği yapan AVM hem seyahat eden yolcuların hem de kent sakinlerinin yeni buluşma noktası olacak.

Ankara'da Yüksek Hızlı Tren (YHT) Garı'ndaki Zeruj AVM’nin açılışına çok sayıda vatandaş katıldı. AVM açılışı, Zeruj Organizasyon Yönetim Kurulu Başkanı Zehra Özkaymaz tarafından gerçekleştirildi. YHT yerleşkesinde hizmete giren Zeruj Ankara AVM’de yaklaşık 50 kadın giyim mağazası yer alıyor.

Alışveriş merkezinde Türkiye’nin köklü kadın giyim markalarının yanı sıra birçok yeni marka da ziyaretçilerle buluşuyor. AVM aynı zamanda Ankara’nın ilk kadın temalı AVM’si olma özelliğiyle dikkat çekiyor.

Türkiye genelinde ise bu konseptte açılan 3'üncü AVM olma özelliğini taşıyor. AVM'de kadın giyim mağazalarının yanı sıra kozmetik ürünlerinin satıldığı alanlar, çocuk oyun alanları ve geniş bir yeme-içme katı da bulunuyor.

Birçok zincir kafe ve restoranın yer aldığı alışveriş merkezi, farklı yaş gruplarına hitap eden sosyal alanlarıyla da öne çıkıyor. YHT Garı'nda konumlanan AVM’nin, günlük seyahat eden yolcular ve kent sakinleri için yeni bir alışveriş ve buluşma noktası olması hedefleniyor.