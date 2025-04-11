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GündemAnkara beyaza büründü! Kar kalınlığı 5 santime ulaştı, okullar tatil, alarm verildi
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Ankara beyaza büründü! Kar kalınlığı 5 santime ulaştı, okullar tatil, alarm verildi

Ankara sabaha karşı başlayan kar yağışı ile birlikte beyaz örtüyle kaplandı. Lapa lapa yağan kar nedeniyle yer yer ulaşımda aksamalar yaşandı.

Kadircan GÜLER/ANKARA, (DHA)
• 11 Nisan 2025 - 09:38 • Son Güncelleme:
Kadircan GÜLER/ANKARA, (DHA)
• 11 Nisan 2025 - 09:38 • Son Güncelleme:
1Ankara beyaza büründü Kar kalınlığı 5 santime ulaştı, okullar tatil, alarm verildi

Başkentte nisan ayında kar yağışı etkili oldu. Sabaha karşı başlayan kar yağışı ile birlikte kent kısa sürede beyaza büründü. Park, bahçeler ve yeşil alanlar tamamen kar örtüsüyle kaplandı.

2Ankara beyaza büründü Kar kalınlığı 5 santime ulaştı, okullar tatil, alarm verildi

Bazı bölgelerde kar kalınlığı 5 santime ulaştı. Kar yaşamı da olumsuz etkiledi. Özellikle ulaşımda yer yer aksamalar meydana geldi. Belediye ekipleri akşam saatlerinden itibaren tuzlama çalışması yaparken, olumsuzluklara karşı da önlem aldı.

3Ankara beyaza büründü Kar kalınlığı 5 santime ulaştı, okullar tatil, alarm verildi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili Ankaralılar; beklenen kar yağışı kentimizde etkili olmaya başlamıştır. Tüm ana arterler ve bağlantı yolları ulaşıma açıktır. Belediyemizin ekipleri teyakkuz halindedir" ifadelerini kullandı.

4Ankara beyaza büründü Kar kalınlığı 5 santime ulaştı, okullar tatil, alarm verildi

Kentte kar yağışı nedeniyle bugün okullar tatil edilmişti. Ankara Valisi Vasip Şahin, dün akşam yaptığı açıklamada, "İlimizde cuma günü ilk saatlerden itibaren başlayacak kar yağışının öğle saatlerine kadar etkili olması, yer yer 15 cm’ye kadar kar örtüsü bırakması ve ayrıca kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuz şartlardan evlatlarımızın etkilenmemeleri ve mağdur olmamaları için eğitime, il genelinde 1 gün ara verilmiştir" ifadelerini kullandı.

5BUGÜN HAVA NASIL OLACAK

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, (Batı Akdeniz kıyıları ile Çanakkale, Balıkesir ve Van dışında) aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz'in iç kesimleri ile Ardahan, Erzincan, Tunceli, Kars, Erzurum, Ağrı ve Bitlis çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Rize çevreleri ile Trabzon'un doğu, Samsun, Ordu ve Giresun'un iç, Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. İç Anadolu'nun kuzeyi ile Karadeniz'in iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.