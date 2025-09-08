Anfaş Fresh Antalya kapılarını açıyor! 50 ülkeden katılım olacak

2

Bu yıl 50'den fazla ülkeden alım heyetinin yer alacağı fuara, 200'ün üzerinde katılımcı firma katılacak. Orta Doğu, Rusya, Balkanlar ve Avrupa'dan dört uluslararası acente ile yapılan iş birlikleri sayesinde 700'ün üzerinde profesyonel alıcı Antalya'ya davet edildi. Özellikle zincir marketler ve büyük toptancıların temsilcileri, fuar boyunca üretici ve ihracatçılarla birebir görüşmeler yaparak ticari fırsatları değerlendirecek.Yurt dışından gelecek misafirler için ayrılan 480 otel odasının şimdiden tamamen dolması, etkinliğe gösterilen yoğun ilgiyi gözler önüne serdi. Antalya'nın coğrafi konumu, turizm altyapısı ve uluslararası bilinirliği, Anfaş Fresh Antalya için ideal bir ev sahipliği oluşturuyor. Etkinlik, yalnızca bölge üreticileri için değil, Türkiye'nin taze meyve-sebze sektörünü dünyaya tanıtmak için de önemli bir platform olacak. Tarım ve gıda ihracatının geleceğine dair tartışmaların yapılacağı fuar, aynı zamanda Antalya'nın ticari potansiyelini de vitrine çıkaracak.