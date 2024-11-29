Amasya Lalesi 132 yıl sonra yeniden ait olduğu topraklara ekildi
Anadolu'dan 1892 yılında Avrupa'ya götürülüp 1896 yılından bu yana Türk topraklarında kaybolduğu rapor edilen "Amasya lalesi"nin "Yitik Lale Gurbetten Sılaya Dönüyor Projesi"yle İngiltere'den Türkiye'ye getirilen türünden üretilen tohumlar 132 yıl sonra anavatanı Amasya'da toprakla buluştu. İstanbul'daki Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi'nde çoğaltılan 45 bin tohum, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile yapılan iş birliğiyle Amasya'da farklı noktalara ekilerek yeniden evine kavuşturuldu.
İHA
• 29 Kasım 2024 - 10:04 • Son Güncelleme:
İHA
• 29 Kasım 2024 - 10:04 • Son Güncelleme: