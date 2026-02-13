Altınlarını bozdurup bu işe girdi! Ahırda üretmeye başladı şimdi herkes peşinde

5

Yılların birikimini satarak, sermaye yaptıklarını ve mantar üretim çadırları kurduklarını söyleyen Feraç Beyaz, "Sermaye olarak birinci çadır için elimizdeki parayı, doları ve altınları bozdurup öyle çadırlar kurduk. Dışarıdan destek olmadı ama devlet destek veriyor ama ben zamanını kaçırdım. O desteği almak için 7 çadırın olması gerekiyordu. Tek başıma olduğum için 3 çadırla yetiniyorum. Komposto geldiği zaman indirmesi dizmesinde zorluk var. Mantar bitince dışarı atılması ve toprak seçiminde zorluk var. Bu işte işçi olmazsa olmaz. Toplamasında hiç sorun yok. Çocuk, kadın ve erkek kim olursa olsun toplayabilirler. Mantar 35 gün sonra hasat edilmeye hazır hale gelir.