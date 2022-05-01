Altın fiyatlarında sürpriz gelişme! Altında yeni rekor! Tarih verildi! Altın uçacak! Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın...
Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika açıklaması geldi. Altın fiyatlarında sürpriz gelişme. Elinde altın olanlara güzel haber. Altın fiyatları uçuşa geçecek. Piyasa uzmanları altın fiyatlarıyla ilgili tarih vererek yeni rekorlar hakkında bilgi verdi. Gram altın fiyatları, Türkiye piyasalarının kapanış zamanında 900 lira civarında hareket ederken; yeni güne 905 lira seviyeden başladı. Çeyrek altın 1482 lira, Cumhuriyet altını da 6 bin 99 liradan fiyatlanıyor. Peki altın fiyatları ne zaman yükselecek? Bu fiyattan altın alınır? Elinde altını olanlar ne yapmalı? İşte altın fiyatlarıyla ilgili peş peşe tahminler...
Altın için kurulan tuzağın ayrıntıları ortaya çıktı! O tarihe dikkat! Altın fiyatları son zamanlarda süratle düşmeye başladı. Ekonomistlerden süratle düşen altına kurulan tuzağın ayrıntıları geldi. Peki altın fiyatları yükselecek mi, düşecek mi? Altın almalı mı, satmalı mı? İşte ayrıntılar...
Altın için kurulan tuzağın ayrıntıları ortaya çıktı! O tarihe dikkat! Altın fiyatları son zamanlarda süratle düşmeye başladı. Ekonomistlerden süratle düşen altına kurulan tuzağın ayrıntıları geldi. Peki altın fiyatları yükselecek mi, düşecek mi? Altın almalı mı, satmalı mı? İşte ayrıntılar...
Altın fiyatları son on gün bağlamında ciddi düşüşler kaydederken ekonomistlerden anında açıklamalar gelmeye başladı. Altın fiyatlarındaki bu keskin düşüş amacıyla anında akıllara ''altına kurulan bir tuzak'' olması geldi. Ekonomistler altın yatırımcılarına ciddi uyarılarda bulunarak kritik açıklamalar yaptı.
O tarihe dikkat! Gram, çeyrek, yarım tam 3.000 TL...
Altın fiyatları 930 lira seviyelerinden 889 lira seviyelerine kadar keskin bir düşüş yaşadı. Öte yandan dolarda ise tam tersi bir yel görülüyor. Dolar güç toplayıp başka para birimleri karşısında yükseldi. Altın pazarı Merkez Bankalarının elinde. Merkez Bankaları doğrultusundan alınan faiz kararları anında altın fiyatları üstünde etkili oluyor. Fed'in 3-4 Mayıs tarihlerinde faiz kararının 50 baz puan artıracağı kararından sonra altın fiyatlarında keskin bir düşüş yaşandı. Fed altın fiyatlarına büyük baskı yapıp dolar kurunu yükseltiyor. Fed'in hedefi piyasadaki çok doların çekilmesini sağlamak. Altının değer kaybetmesini, doların ise değer kazanmasını istiyor.
Özellikle Fed'in 3-4 Mayıs'a gerçekleştireceği faiz toplantısının deyim yerindeyse piyasalarda fırtına estireceğini ifade eden Özdemir, "Altını da vuracak, kriptoyu da vuracak borsaları da vuracak. Dolar endeksi hariç tüm piyasalar kan kırmızısı. Neden Fed'ten dolayı.
Altın tahmincileri: Fed'in bir bela olduğunu söyledi. Analiz gerçekleştirmek amacıyla yönteme lüzum olmadığını bildiren Özdemir, "Son olarak 2000 bin dolar sınırına geldiği zaman gene başta Özbekistan Çin Almanya olmak üzere altın satmaya başladı.
Kuyumculardan gram altın için 1.250 TL tahmini geldi!
Antalya Kuyumcular Odası Başkanı Halil Kayaer, "Altın fiyatları çok yükseldi. Çeyrek altın şu sıralar bin 550 TL seviyesinde prosedür görüyor. Bundan dolayı da insanlar bundan sonra düğünlerde takı olarak çeyrek altın yerine gram altın ya da yarım gram altına yöneldiler. Daha çok talep de de gram altın tarafında oluyor. Fiyatlardan dolayı altını yatırım hedefli alan vatandaşlarımız da azaldı. Fakat düğün vakti geldiği vakit gereksinim duyulduğunda alım oluyor" dedi.
Yastık altında tespit edilen altınlar ile ilgili da bilgi veren Kayaer, "Yastık altından gelen altınlar tarafında şu ana kadar bir hareketlilik olmadı. Yastık altında yüklü miktarda altın olduğunu da ön görü etmiyoruz. Olanlar da bankaya yönelerek o bölgeye koydular. Birikim amacıyla altın alanlar da azaldı. Bunlar eskidendi, şimdi bundan sonra bu gibi haller yok. Nadiren denk geliyor. Yatırım amacıyla altın talep görmüyor" açıklamasına yer verdi.
Dünya Bankası altın fiyatları için açıklama yaptı
Dünya Bankası doğrultusundan yayımlanan rapor finans kulislerine bomba gibi düştü. Yayımlanan raporda 2022 sene sonucunda altın fiyatlarında yükseliş beklentisi ağırlık kazanırken 2023 senesi altın tahmini ise düşüş yönlü açıklandı.
Dünya Bankası stratejistleri doğrultusundan hazırlanan raporda "Altın fiyatlarının, 2023'te düşüş evveli 2022 senesinde gösterişsiz bir şekilde yükselmesi bekleniyor. AB ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki daha sıkı para politikasının ağırlığı Fed'in enflasyonist problemleri gidermek amacıyla agresif miktar artışlarının altın fiyatlarını baskılaması bekleniyor" ifadelerine yer verildi.
Altın fiyatları ve FED ilişkisi
Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) agresif sıkılaşma politikasıyla baskı altında hareket ederken; başka taraftan Çin Merkez Bankası'nın (PBOC) ekonomiyi destekleyeceği açıklamalarıyla soluk aldı. Piyasalar Fed'den ve PBOC'den gelecek mesajları, Rusya-Ukrayna savaşıyla alakalı haber akışlarını takip etmeyi sürdürüyor.
Gram altın fiyatları, Türkiye piyasalarının kapanış zamanında 900 lira civarında hareket ederken; yeni güne 905 lira seviyeden başladı. Çeyrek altın 1482 lira, Cumhuriyet altını da 6 bin 99 liradan fiyatlanıyor.
İki bankadan bomba altın fiyatı tahminleri
TD Securities analistleri, mali teşvikler azaldıkça ve arz kısıtlamaları giderildikçe enflasyonun mühim ölçüde yavaşlayacağını düşünüyor, fakat verilerin yakın vadede doğrulanmasını beklemiyor.
Bu arada Ross J Burland'a göre, gösterge ABD Hazine faizleri tırmandı ve anlatının merkez bankalarının ABD dolarını artıracak olan sıkılaştırma politikasına geri dönmesiyle, altının cazibesini azalttı. TD Securities analistleri, enflasyon baskılarının senenin ilk aylarında yüksek kalmasını beklerken, piyasanın Fed artırımları amacıyla fiyatlandırmasının daha agresif duruma gelebileceğini, fakat bunun nihayetinde çok çok şahin olacağını kanıtlayacağını belirtiyor.
Piyasa analisti Ross J Burland'a göre altın fiyatı, tanıdık bölümde sıkışıp kaldı ve aylık grafik, boğalar amacıyla alanın tükenmekte olduğunu gösteriyor. Analist, simetrik üçgenin kırılmasının, 1.700 doların gelmesi durumunda, potansiyel olarak mühim olabilecek aşağı yönlü bir kırılmanın önünü açabileceğini belirtiyor.
Analiste göre, günlük bir perspektiften bakıldığında, fiyatın 1.850 dolar alanına ulaşabilmesi amacıyla ilk olarak 1.810 dolar direncini kırması gerekiyor.
Altın fiyatlarıyla ilgili diğer tahminler
"Altın, Fed'in reel faizleri artırırken ekonomide yumUşak bir iniş yapmak becerisini sorguluyor" diyen Macquarie Group Metal Stratejileri Direktörü Marcus Garvey, "Altının, Fed'in başarısızlığını yoğun şekilde fiyatladığını söyleyebilirsiniz" değerlendirmesinde bulundu. UBS Group Analisti Joni Teves de çoğalan reel faizler amacıyla daha az kaygılı olan yatırımcıların Rusya'nın Ukrayna işgali ardından çoğalan jeopolitik belirsizlikler namacıylaiyle stratejik olarak portföylerini çeşitlendirdiklerini vurguluyor.
Küresel ekonomik görünüm, Ukrayna savaşı ve Çin'in Kovid-19 kaynaklı yeni kapanmalar yaşaması sebebiyle bozulan kuvvetli ekonomik toparlanma namacıylaiyle zayıf düşmeye başladı. Hali hazırda büyüme tahminleri üstünde baskı kuran çatışmaların yine alevlenmesinin altının cazibesini yine artırabileceği düşünülüyor.
Rusya'ya yapılan yaptırımların altında çok daha büyük bir değişime namacıyla olma ihtimalini fikir edinenler de var. Credit Suisse'in etkili analistlerinden Zoltan Pozsar, Rusya Merkez Bankası'nın sahip bulunduğu rezervlerin yarısına el konmasının altının çok daha mühim bir rol oynayacağı yeni bir mali paradigmayla sonuçlanabileceğine ilgi çekti.
"Mevcut fiyatların enflasyon ve çoğalan getirilerden daha çok meydana çıkan jeopolitik tehlikeler ve Rusya Merkez Bankası'nın seçenek varlıklar biriktirmeye yönelmesiyle alakası var" diyen Asia Pacific Küresel Piyasalar Stratejisti David Chao, "Altının daha yüksek seviyelerde olmamasına daha çok şaşırdım" ifadelerini kullandı.
Aynı vakitte Batı ülkelerinin dünyanın ikinci en büyük altın yapımcısı olan Rusya'dan gelen altınları kara listeye almasının da fiyatlar üstünde ciddi bir etkileri olacağı düşünülüyor. Yine de çoğu takipçi amacıyla altının rallisinin biteceğine dair çoğu işaret mevcut. Enflasyondan arındırışmış hazine tahvilleri Çarşamba günü ilk kez pozitife dönerken dolar da 2020 Haziran'dan bu yana en yüksek seviyelerden prosedür görerek altını yabancı yatırımcılar amacıyla daha pahalı duruma getirdi.
Fed toplantısı altını belirleyecek
Altının bir ileri büyük testi iki hafta sonra yapılacak olan ve enflasyonun dizginlenmesi amacıyla sert bir adımın beklendiği Fed toplantısı olacak. Yatırımcılar Fed yetkililerinin toplantıda daha öncekilerden daha büyük bir faiz artışı yapacaklarına net gözüyle bakıyorlar. "Fiyat baskılarının doruk noktasına ulaştığına dair birtakım erken işaretler görmekle eş güdümlü ekonominin direncini koruduğunu görüyoruz" diyen Julius Baer Group Analisti Carsten Menke, "Ukrayna'daki savaşın daha da kötüleşmeyeceğini varsayarsak güvenilir liman arayanların altına olan isteği düşmeye başlamalı" ifadelerini kullandı.
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, bu seviyelerin alım için final olduğunu belirtti. Ekonomist Tuna Kaya'dan ise önemli bir uyarı geldi.
Haftaya düşüşle başlayan altın fiyatları yönünü yeniden yukarıya çevirdi. Gram altın 909,89, çeyrek altın 1.500,00, yarım altın 2.999,00 liralar seviyesine tekrar yükseldi. Altın fiyatlarındaki bu hareketlilik piyasa uzmanları tarafından da yakından takip ediliyor.
Piyasalardaki hareketliliği değerlendiren Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, 'son alım' için uyardı ve yükselişin başlayacağı tarihi açıkladı.
Memiş "Ben son alımımı buralardan yapar uzun vade için beklerdim." dedi. Tarihi de duyuran Memiş, altın ve gümüş birikimine dikkat çekti ve şunları söyledi: Gram altın 893 lira Ons 1.877 $ 4. ve son alım için haber vereceğimi söz vermiştim. Ben son alımımı buralardan yapar uzun vade için beklerdim.
Aşağı yönlü risk olsa da, kalıcı olacağını tahmin etmiyorum. Benim nazarımda FİNAL’dir. Bu öngörüm kısa vadeli (günlük veya haftalık) alım-satım yapanlar için değildir. Orta ve uzun vade beklemeyi tercih edenler içindir. Mayıs-Temmuz ayında yukarı yönlü atakların hız kazanacağını görebiliriz. Özellikle altın ve gümüş birikimine ağırlık verilmeli Süreç 1 Mayıs’ta başlar.
GRAM ALTIN 1450 TL SEVİYELERİNİ GÖRECEK
Kişisel Youtube kanalı üzerinden konuşan ekonomist Tuna Kaya, ‘Yüksekten altın ve gümüş adım! Ne yapmalıyım?’ sorusuna yanıt verdi.Tuna Kaya, “FED Mayıs ayı başında faiz artırımına gidecek. Bu da ABD doların endeksinin yükselmesiyle altını düşürdü. Çin’den altın talebi düştü. ABD dolarına talep arttı. ABD altını baskılayıp doların değerlenmesini istiyor. ABD emtiaları baskılıyor. ABD dolar endeksinin düşmesini bekliyorum.
Bu da altın ve gümüşe yarayacak. Gram altın yatay hareketini sürdürüyor. 900’lü bölgeler alım fırsatıdır. Gram altın için beklentim 1400-1450 lira seviyeleridir. Bu yılsonu tahminimdir. Gümüşte ise yılsonu için 14 lira olabilir. Yani kaçınılmaz son altın ve gümüş yükselecek. Yatırımcılar sabırlı olmalı. Sabrın sonu selamettir” dedi.
3 BİN LİRA TAHMİNİ YAPMIŞTI
Tuna Kaya, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada, "Ons altın tarafında 2022 yılı, 2200-2400 seviyelerinde kapanabilir.Yine 2023 yılında ise ons tarafı 3 bin doları görebilir.Altında önemli bir kırılmanın eşiğine geldik. Küresel riskler, enflasyon durumu… Altın, enflasyondan korunma anlamında büyük önem taşıyor.
Bunun yanında dolar/TL’deki gelişmeler gram altını 2 bin liralara getirebilir.2023 yılında ise 3 bin lirayı görebiliriz. Altın yatırım ve portföyde bulunması gereken araçlardan biri olarak dikkat çekiyor. Bu yüzden altınımıza sıkı sıkı sarılmalıyız" ifadelerini kullanmıştı.