Altın fiyatlarında sürpriz gelişme! Altında yeni rekor! Tarih verildi! Altın uçacak! Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın...

Kuyumculardan gram altın için 1.250 TL tahmini geldi!

Antalya Kuyumcular Odası Başkanı Halil Kayaer, "Altın fiyatları çok yükseldi. Çeyrek altın şu sıralar bin 550 TL seviyesinde prosedür görüyor. Bundan dolayı da insanlar bundan sonra düğünlerde takı olarak çeyrek altın yerine gram altın ya da yarım gram altına yöneldiler. Daha çok talep de de gram altın tarafında oluyor. Fiyatlardan dolayı altını yatırım hedefli alan vatandaşlarımız da azaldı. Fakat düğün vakti geldiği vakit gereksinim duyulduğunda alım oluyor" dedi.