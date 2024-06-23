Altın 'Altın Çağı'nı bu sene yaşayacak! Uzmanından yatırımcılara fırsat çağrısı: Piyasada hareketlilik için Temmuz ayına dikkat!

ALTIN YENİ HAFTAYA NASIL BAŞLAYACAK?

Kurban Bayramı’nın bittiği bu haftadan itibaren ons altın değerli geri çekilmelerde gram TL fiyatından 2460 – 2480 seviyelerinin olacağını söyleyen Altın piyasası Uzmanı İslam Memiş yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi. Önümüzdeki haftadan itibaren altında 2318 dolar seviyesinde başlangıç yapacağını dile getiren Memiş, satıcılı bir açılışın yüksek ihtimalli olduğunu vurguladı. Memiş, “Perşembe günü ons ve gram altındaki yükselişler çok dikkat çekiciydi ons altın 2368 dolar seviyesine kadar yükseldi. 2318 dolar destek seviyesinde önümüzdeki hafta pazartesi ve salı günlerinde takip edeceğiz. Büyük ihtimalle satıcılı bir açılış olabilir. Pazartesi 2318 dolar seviyesi aşağı yönlü kırılırsa 2300 dolar destek seviyesi takip edilebilir. Gram altın Tl fiyatı yurt içi piyasalarda 2525 lira seviyesine kadar yükseldi. Fiziki altın tarafında şu anda 2510 lira iki hafta önce 2420 lira seviyesinden alanlar çok iyi bir karar vermiş oldu. Önümüzdeki hafta ons altın nedenli geri çekilmelerde gram altın TL fiyatında 2460 – 80 seviyesini takip edeceğiz” ifadelerine yer verdi.