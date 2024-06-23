Altın 'Altın Çağı'nı bu sene yaşayacak! Uzmanından yatırımcılara fırsat çağrısı: Piyasada hareketlilik için Temmuz ayına dikkat!
Altında uzun zamandır süren durgunluk yerini yükselişe bırakmaya hazırlanıyor. Yıl sonu hedefinde tahmin değiştiren altın piyasası uzmanları altında temmuz ayında yükseliş trendine gireceği tahminlerini sürdürüyor. Kurban Bayramı’nın bittiği bu haftadan itibaren ons altın değerli geri çekilmelerde gram TL fiyatından 2460 – 2480 seviyelerinin olacağını söyleyen Altın piyasası Uzmanı İslam Memiş, temmuz ayından önce yatırım fırsatının devam ettiğini belirterek, fırsatların değerlendirilmesi gerektiğini yatırımcılara duyurdu.
• 23 Haziran 2024 - 06:58 • Son Güncelleme:
• 23 Haziran 2024 - 06:58 • Son Güncelleme: