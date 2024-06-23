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Gündem Altın 'Altın Çağı'nı bu sene yaşayacak! Uzmanından yatırımcılara fırsat çağrısı: Piyasada hareketlilik için Temmuz ayına dikkat!
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Altın 'Altın Çağı'nı bu sene yaşayacak! Uzmanından yatırımcılara fırsat çağrısı: Piyasada hareketlilik için Temmuz ayına dikkat!

Altında uzun zamandır süren durgunluk yerini yükselişe bırakmaya hazırlanıyor. Yıl sonu hedefinde tahmin değiştiren altın piyasası uzmanları altında temmuz ayında yükseliş trendine gireceği tahminlerini sürdürüyor. Kurban Bayramı’nın bittiği bu haftadan itibaren ons altın değerli geri çekilmelerde gram TL fiyatından 2460 – 2480 seviyelerinin olacağını söyleyen Altın piyasası Uzmanı İslam Memiş, temmuz ayından önce yatırım fırsatının devam ettiğini belirterek, fırsatların değerlendirilmesi gerektiğini yatırımcılara duyurdu.

• 23 Haziran 2024 - 06:58 • Son Güncelleme:
• 23 Haziran 2024 - 06:58 • Son Güncelleme:
1 Altın Altın Çağını bu sene yaşayacak Uzmanından yatırımcılara fırsat çağrısı: Piyasada hareketlilik için Temmuz ayına dikkat

Küresel piyasadaki belirsizlik ve jeopolitik gerilimler dünya genelinde yaşanan enflasyonist ortamda altın ve petrol fiyatları da dolar endeksinde yükseliyor. Yaşanan bu gelişmelere bağlı olarak dünya genelinde altın piyasası yatırımcıların güvenli limanı olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta ons ve gram altındaki yükselişler çok dikkat çekiciydi ons altın 2368 dolar seviyesine kadar yükseldi. Gram altının yurt içi piyasalarda 2525 seviyesine kadar yükseldi ve Geçtiğimiz haftayı 2420 liradan kapatan altın yatırımcılarına Kurban Bayramı tatilinde 100 liraya yakın getiri sağladı.

2 ALTIN YENİ HAFTAYA NASIL BAŞLAYACAK

ALTIN YENİ HAFTAYA NASIL BAŞLAYACAK?

Kurban Bayramı’nın bittiği bu haftadan itibaren ons altın değerli geri çekilmelerde gram TL fiyatından 2460 – 2480 seviyelerinin olacağını söyleyen Altın piyasası Uzmanı İslam Memiş yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi. Önümüzdeki haftadan itibaren altında 2318 dolar seviyesinde başlangıç yapacağını dile getiren Memiş, satıcılı bir açılışın yüksek ihtimalli olduğunu vurguladı. Memiş, “Perşembe günü ons ve gram altındaki yükselişler çok dikkat çekiciydi ons altın 2368 dolar seviyesine kadar yükseldi. 2318 dolar destek seviyesinde önümüzdeki hafta pazartesi ve salı günlerinde takip edeceğiz. Büyük ihtimalle satıcılı bir açılış olabilir. Pazartesi 2318 dolar seviyesi aşağı yönlü kırılırsa 2300 dolar destek seviyesi takip edilebilir. Gram altın Tl fiyatı yurt içi piyasalarda 2525 lira seviyesine kadar yükseldi. Fiziki altın tarafında şu anda 2510 lira iki hafta önce 2420 lira seviyesinden alanlar çok iyi bir karar vermiş oldu. Önümüzdeki hafta ons altın nedenli geri çekilmelerde gram altın TL fiyatında 2460 – 80 seviyesini takip edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

3 GRAM ALTINDA SINIRLI YÜKSELİŞ DEVAM EDİYOR

GRAM ALTINDA SINIRLI YÜKSELİŞ DEVAM EDİYOR

Öte yandan Altın fiyatları geçtiğimiz haftanın son gününde yönünü tersine çevirerek yüzde 1,70'ten fazla düşüş yaşadı. 2.450 dolarlık rekoruna yaklaşamayan ons altın, günün en yüksek seviyesi olan 2.368 doları görmesinin ardından hafta içi kazançlarını tersine çevirdi ve 2.316 dolara kadar geriledi.

4 Altın Altın Çağını bu sene yaşayacak Uzmanından yatırımcılara fırsat çağrısı: Piyasada hareketlilik için Temmuz ayına dikkat

Düşüşten yurt içinde gram altın fiyatı da nasibini aldı ancak dolar kurunda yaşanan sınırlı yükseliş, değerli metali yeşil bölgede tutmaya yetti. Kapalıçarşı’da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,33 artışla 2.458 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,13 artışla 16.310 liraya yükseldi. Geçen hafta sonu 4 bin 10 lira olan çeyrek altının satış fiyatı, 4 bin 90 liraya çıktı.

5 MERKEZ BANKALARI ALTIN STOKLAMAYA DEVAM EDİYOR

MERKEZ BANKALARI ALTIN STOKLAMAYA DEVAM EDİYOR

Gram altın serbest piyasada şimdi 2500 TL seviyesinden işlem görüyor. Enflasyonist bir ortam var, Merkez Bankaları altın topluyor. Küresel piyasada belirsizlik var, jeopolitik gerilimler var. Putin, Asya ülkelerini ziyaret ediyor, petrol fiyatları ve dolar endeksi yükseliyor. Her yerde bir kafa karışıklığı var. Bu nedenle yatırımcı güvenli limana yani altına yöneliyor.

6 ALTIN ‘ALTIN ÇAĞI’NI BU SENE YAŞAYACAK

ALTIN ‘ALTIN ÇAĞI’NI BU SENE YAŞAYACAK

Memiş, altının yatırımcısı için güvenli liman olduğunun altını çizerek, bu sene yaşanana düşüşün kısa süreli olacağını özellikle temmuzdan sonraki süreçte ikinci yükseliş dalgası yaşanacağını aktardı. Bu yılın altında getirisinin artacağını dile getiren Memiş, 2024 yılında altın "Altın Çağı"nı yaşayacak. Bundan sonraki süreçte altın rezerv para olma özelliği taşıyacak” ifadelerine yer verdi.

7 GRAM ALTIN FİYAT TAHMİNİNİ AÇIKLADI

GRAM ALTIN FİYAT TAHMİNİNİ AÇIKLADI

Memiş, altın yatırımı için uygun zamanı kollayanlara seslenerek alım fırsatının devam ettiğini ve yaşanan her düşüş dönemini birer alım fırsatı olarak değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi, Memiş, “Altın borcu olanlar, altın yatırımı düşünenler, altın yatırımı için uygun zaman kollayanlar için hala fırsat var. Temmuz ayı itibarıyla alım fırsatı vermeden yükseliş trendinde olacak bir gram altın var. 2600-2700 daha sonra ise 3000 TL seviyesi bizi bekliyor.” Dedi.

8 ALTINDA YIL SONU TAHMİNİ DEĞİŞMEDİ

ALTINDA YIL SONU TAHMİNİ DEĞİŞMEDİ

Altında yıl sonu tahimnlerinin daha önce de ifade ettiği gibi 3000 – 3500 TL seviyesinde olacağını öngördüğünü dile getiren Memiş, “3.500 TL'lik öngörüleri devam ediyor. Elinde altın olanlar satış için acele etmemeli. Enflasyona karşı koruyacak en iyi yatırım aracıdır. Altında 'al unut dönemi' bitti bundan sonra fiyatına değil miktarına bakılmalı. Artık bundan sonra altın daha pahalı hale gelecek. Fiziki altın tarafında daha çok talep olacak. Altın 3000 lira seviyesine çıktığında kuyumcuların önünde uzun kuyruklar oluşacak” açıklamalarına yer verdi.