Alper Gezeravcı uzaya çıktı sosyal medya yıkıldı! 'Cam kenarını kapmışız'

Ertelenmişti

ABD’nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden dün gece TSİ 01.11'de gerçekleştirilmesi beklenen fırlatma, ekiplerin fırlatma öncesi kontrolleri tamamlamasına ve araç üzerinde veri analizi yapmasına olanak sağlamak üzere bugüne ertelenmişti. Fırlatmanın Dragon uzay aracının yeryüzüne iniş sırasında açtığı paraşütlerde yaşanan bir problem nedeniyle yaşandığı iddia edilmişti. Gezeravcı’nın “Görev Uzmanı” olarak yer aldığı 4 kişilik ekipte bulunan diğer isimlerin, Michael Lopez-Alegria, Walter Villadei ve Marcus Wandt olduğu açıklanmıştı.