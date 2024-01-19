Gazete Vatan Logo
GAZETE VATAN ANA SAYFA
GündemAlper Gezeravcı uzaya çıktı sosyal medya yıkıldı! 'Cam kenarını kapmışız'
HaberlerGündem Haberleri Alper Gezeravcı uzaya çıktı sosyal medya yıkıldı! 'Cam kenarını kapmışız'
ABONE OL

Alper Gezeravcı uzaya çıktı sosyal medya yıkıldı! 'Cam kenarını kapmışız'

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı kısa zamanda sosyal medyanın en çok konuştuğu isim oldu.

• 19 Ocak 2024 - 08:29 • Son Güncelleme:
• 19 Ocak 2024 - 08:29 • Son Güncelleme:
1Alper Gezeravcı uzaya çıktı sosyal medya yıkıldı Cam kenarını kapmışız

Gezeravcı’nın da bulunduğu Axiom Mission 3 (Ax-3) ekibi 4 astronottan oluşuyor. Gezeravcı’nın oturma sıralamasına 'Cam kenarını kapmışız' yorumları yapıldı. Öte yandan saniye saniye canlı paylaşılan görüntülerde Gezeravcı’nın kalemiyle oynamasına 'Yerçekimsiz ortamda kalemiyle ilk deneyini yaptı' yorumları yapıldı. Öte yandan saniye saniye canlı paylaşılan görüntülerde Gezeravcı’nın kalemiyle oynamasına 'Yerçekimsiz ortamda kalemiyle ilk deneyini yaptı' yorumları yapıldı.

2Bilimsel deneyler gerçekleştirecekler

Bilimsel deneyler gerçekleştirecekler

Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı’nın görev aldığı Axiom-3 uzay misyonu resmen başladı. Gezeravcı’yı SpaceX'in Dragon uzay aracıyla yörüngeye taşıyacak olan Falcon-9 roketi, Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden TSİ saat 00.49’da başarılı bir şekilde fırlatıldı.

3Alper Gezeravcı uzaya çıktı sosyal medya yıkıldı Cam kenarını kapmışız

Fırlatmanın ardından Falcon-9 roketinin yeniden kullanılabilirlik özelliğine sahip ilk aşama güçlendiricisinin Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonu'ndaki İniş Bölgesi 1'e (LZ-1) iniş yapacağı belirtildi. SpaceX'ten yapılan açıklamada, Gezeravcı’nın da içinde bulunduğu mürettebatın uzayda bulundukları süre boyunca insan fizyolojisi ve endüstriyel gelişmelere odaklanan 30'dan fazla bilimsel deney gerçekleştireceği kaydedildi.

4Ertelenmişti

Ertelenmişti

ABD’nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden dün gece TSİ 01.11'de gerçekleştirilmesi beklenen fırlatma, ekiplerin fırlatma öncesi kontrolleri tamamlamasına ve araç üzerinde veri analizi yapmasına olanak sağlamak üzere bugüne ertelenmişti. Fırlatmanın Dragon uzay aracının yeryüzüne iniş sırasında açtığı paraşütlerde yaşanan bir problem nedeniyle yaşandığı iddia edilmişti. Gezeravcı’nın “Görev Uzmanı” olarak yer aldığı 4 kişilik ekipte bulunan diğer isimlerin, Michael Lopez-Alegria, Walter Villadei ve Marcus Wandt olduğu açıklanmıştı.

5İŞTE SOSYAL MEDYADA YAPILAN BAZI PAYLAŞIMLAR

İŞTE SOSYAL MEDYADA YAPILAN BAZI PAYLAŞIMLAR

6Alper Gezeravcı uzaya çıktı sosyal medya yıkıldı Cam kenarını kapmışız
7Alper Gezeravcı uzaya çıktı sosyal medya yıkıldı Cam kenarını kapmışız
8Alper Gezeravcı uzaya çıktı sosyal medya yıkıldı Cam kenarını kapmışız
9Alper Gezeravcı uzaya çıktı sosyal medya yıkıldı Cam kenarını kapmışız
10Alper Gezeravcı uzaya çıktı sosyal medya yıkıldı Cam kenarını kapmışız
11Alper Gezeravcı uzaya çıktı sosyal medya yıkıldı Cam kenarını kapmışız