'Alo ben Emre abin' transferiydi! Kiralık olarak gönderildi şimdi kümeye oynayan takımda bile...
Emre Belözoğlu'nun Sportif Direktör olduğu dönemde Fenerbahçe'ye transfer edilen, oynadığı futbolla hayal kırıklığı yaratan ve kiralık olarak gönderilen tecrübeli ismin Belçika ekibinde bile forma giyememesi yönetimde hayal kırıklığı yarattı.
20221-2022 sezonunun başında ve devre arasında başka takımlara kiralanan futbolcular Ally Samatta, Allahyar Sayyadmanesh, Muhammed Gümüşkaya, Max Meyer, Mauricio Lemos, İsmail Yüksek, Serhat Ahmetoğlu, Eyüp Akcan ve Barış Sungur'un performansını sarı-lacivertli teknik ekip yakından takip ediyor. Fenerbahçe'nin gözlemcileri, kiralık olarak forma giyen oyuncuları tek tek takip edip kulübe bir rapor hazırlıyor. İşte o isimler ve detaylar...
ALLAHYAR SAYYADMANESH
Sarı-lacivertlilerin İranlı golcüsü Allahyar Sayyadmanesh, sezonun ilk yarısını Ukrayna ekibi Zorya'da kiralık olarak geçirmişti. Zorya formasıyla ligde 16 maçta 7 gol atıp 4 asist yapan 20 yaşındaki futbolcu, UEFA Avrupa Ligi Elemeleri'nde 2, Konferans Ligi'nde ise 6 maçta forma giydi ve 2 gol kaydetti. Zorya ile devre arasında kiralık anlaşması sona eren İranlı futboluyu sarı-lacivertliler İngiltere Championship ekibi Hull City'e kiraladı. City'de 3 maçta forma giyen Allahyar toplamda 58 dakika süre aldı.
MUHAMMED GÜMÜŞKAYA
Sezon başında Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira tarafından A takımda bir çok kez şans bulan Muhammed Gümüşkaya, daha düzenli 11'de forma giymesi için devre arasında Giresunspor'a kiralandı. Giresun'da 4 maçta forma giyen 21 yaşındaki futbolcu, takımı adına 1 gol atıp 2 de asist yaptı.
MAX MEYER
Devre arasında kiralanan bir başka isim olan Alman futbolcu Max Meyer, sezon başında sarı-lacivertli ekiple 6 müsabakada forma giyip 219 dakika süre almıştı. Devre arasında Danimarka ekibi Midtjylland'a kiralık olarak gönderilen 26 yaşındaki futbolcu, burada 2 müsabakada toplam 103 dakika süre aldı.