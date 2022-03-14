'Alo ben Emre abin' transferiydi! Kiralık olarak gönderildi şimdi kümeye oynayan takımda bile...

MUHAMMED GÜMÜŞKAYA

Sezon başında Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira tarafından A takımda bir çok kez şans bulan Muhammed Gümüşkaya, daha düzenli 11'de forma giymesi için devre arasında Giresunspor'a kiralandı. Giresun'da 4 maçta forma giyen 21 yaşındaki futbolcu, takımı adına 1 gol atıp 2 de asist yaptı.