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Fenerbahçe'Alo ben Emre abin' transferiydi! Kiralık olarak gönderildi şimdi kümeye oynayan takımda bile...
HaberlerFenerbahçe Haberleri 'Alo ben Emre abin' transferiydi! Kiralık olarak gönderildi şimdi kümeye oynayan takımda bile...
• 14 Mart 2022 - 13:59 • Son Güncelleme:

'Alo ben Emre abin' transferiydi! Kiralık olarak gönderildi şimdi kümeye oynayan takımda bile...

Emre Belözoğlu'nun Sportif Direktör olduğu dönemde Fenerbahçe'ye transfer edilen, oynadığı futbolla hayal kırıklığı yaratan ve kiralık olarak gönderilen tecrübeli ismin Belçika ekibinde bile forma giyememesi yönetimde hayal kırıklığı yarattı.

• 14 Mart 2022 - 13:59 • Son Güncelleme:
1Alo ben Emre abin transferiydi Kiralık olarak gönderildi şimdi kümeye oynayan takımda bile...
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20221-2022 sezonunun başında ve devre arasında başka takımlara kiralanan futbolcular Ally Samatta, Allahyar Sayyadmanesh, Muhammed Gümüşkaya, Max Meyer, Mauricio Lemos, İsmail Yüksek, Serhat Ahmetoğlu, Eyüp Akcan ve Barış Sungur'un performansını sarı-lacivertli teknik ekip yakından takip ediyor. Fenerbahçe'nin gözlemcileri, kiralık olarak forma giyen oyuncuları tek tek takip edip kulübe bir rapor hazırlıyor. İşte o isimler ve detaylar...

2SAMATTA

SAMATTA

Fenerbahçe'den sezon başında Belçika Jupiler Lig ekibi Royal Antwerp'e kiralanan Tanzanyalı forvet Ally Samatta, ligde 25 maçta 1.131 dakika süre alırken, 4 gol ve 4 asistlik bir performans gösterdi. 29 yaşındaki futbolcu ayrıca Belçika Kupası'nda forma giydiği tek maçta 1 gol kaydetti.

3ALLAHYAR SAYYADMANESH

ALLAHYAR SAYYADMANESH

Sarı-lacivertlilerin İranlı golcüsü Allahyar Sayyadmanesh, sezonun ilk yarısını Ukrayna ekibi Zorya'da kiralık olarak geçirmişti. Zorya formasıyla ligde 16 maçta 7 gol atıp 4 asist yapan 20 yaşındaki futbolcu, UEFA Avrupa Ligi Elemeleri'nde 2, Konferans Ligi'nde ise 6 maçta forma giydi ve 2 gol kaydetti. Zorya ile devre arasında kiralık anlaşması sona eren İranlı futboluyu sarı-lacivertliler İngiltere Championship ekibi Hull City'e kiraladı. City'de 3 maçta forma giyen Allahyar toplamda 58 dakika süre aldı.

4MUHAMMED GÜMÜŞKAYA

MUHAMMED GÜMÜŞKAYA

Sezon başında Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira tarafından A takımda bir çok kez şans bulan Muhammed Gümüşkaya, daha düzenli 11'de forma giymesi için devre arasında Giresunspor'a kiralandı. Giresun'da 4 maçta forma giyen 21 yaşındaki futbolcu, takımı adına 1 gol atıp 2 de asist yaptı.

5MAX MEYER

MAX MEYER

Devre arasında kiralanan bir başka isim olan Alman futbolcu Max Meyer, sezon başında sarı-lacivertli ekiple 6 müsabakada forma giyip 219 dakika süre almıştı. Devre arasında Danimarka ekibi Midtjylland'a kiralık olarak gönderilen 26 yaşındaki futbolcu, burada 2 müsabakada toplam 103 dakika süre aldı.

6MAURICIO LEMOS

MAURICIO LEMOS

Fenerbahçe'nin Uruguaylı savunma oyuncusu Mauricio Lemos, sezon başında Belçika ekibi Beerschot'a kiralanmıştı. Lemos ligde takımı adına 13 maçta 818 dakika sahada kalırken, 1 gol atma başarısı gösterdi. Uruguaylı stoper ayrıca Belçika Kupası'nda 1 müsabakada sahada yer aldı.

7İSMAİL YÜKSEK

İSMAİL YÜKSEK

Fenerbahçe'nin 23 yaşındaki orta saha oyuncusu İsmail Yüksek, sezon başında 1. Lig ekibi Bursaspor'a kiralık olarak gönderildi. Yeşil-beyazlılarla ligde 21 maçta görev alan oyuncu, 3 gol, 2 asistlik performans gösterirken, Türkiye Kupası'nda ise 1 mücadelede sahada yer aldı.

8SERHAT AHMETOĞLU

SERHAT AHMETOĞLU

Sarı-lacivertlilerin altyapısında yetişen 20 yaşındaki sağ bek Serhat Ahmetoğlu, 2021 yılının devre arasında Fatih Karagümrük'e kiralanmıştı. Bu sezon ligde 4 müsabakada 180 dakika süre alan genç futbolcu, Türkiye Kupası'nda da 3 maçta forma giydi.

9EYÜP AKCAN

EYÜP AKCAN

Fenerbahçe'nin genç isimlerinden Eyüp Akcan, sezon başında Zonguldak Kömürspor'a kiralandı. Takımı adına 23 karşılaşmada top koşturan orta saha oyuncusu gol ve asist katkısında bulunamazken, Türkiye Kupası'nda da 1 maçta sahada yer aldı.

10BARIŞ SUNGUR

BARIŞ SUNGUR

Sarı-lacivertlilerin 20 yaşındaki santraforu Barış Sungur, TFF 3. Lig ekibi Kuşadasıspor'a kiralık gitti. Burada 4 maçta 223 dakikada 1 gol atan Sungur, geçtiğimiz sezonu da Karşıyaka'da kiralık olarak geçirmişti.

11Alo ben Emre abin transferiydi Kiralık olarak gönderildi şimdi kümeye oynayan takımda bile...

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