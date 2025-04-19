Almanya'dan memleketine döndü, şimdi 24 ülkeye ihracat yapıyor! 150 yıllık aile mesleğini aldığı hibeyle sürdürüyor

KADINLARIN KULLANIMINA ÖZEL TASARIMLAR HEDEFLİYOR

Günlük 2 bin bıçak üretimi yapan işletmede 15 kişiye istihdam sağladıklarını belirten Çelik, şöyle konuştu:



"Şu anda başta Almanya, Amerika, Belçika, Fransa, Kanada ve İngiltere olmak üzere 24 ülkeye ihracat yapıyoruz. Hedefimiz 3 yıl içerisinde çalışanlarımızın sayısını 50 kişiye, üretimimizi de günlük 10 bine çıkarmak. Biz halen geleneksel yöntemlerle üretim yapıyoruz. Kahramanmaraş bıçakçılıkta Türkiye'de üçüncü sırada, el işçiliğiyle üretimde ise birinci sırada. Hartlap bıçakları coğrafi tescilli olup Kahramanmaraş'ta 15 tescilli markadan bir tanesiyiz. Amacımız, markamızı gelecek nesillere, çocuklarımıza aktarmak ve bunu daha da ileriye taşımak. Bıçak üretimi alanında sadece erkeklere değil kadınlara da yer vermek istiyorum. Çünkü kadınlar mutfakta erkeklerden daha çok zaman geçiriyor. En büyük hedefim kadınların kullanımına daha konforlu tasarımlar üretmek."